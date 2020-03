"Bằng chứng thép 4" trên TVB: Đeo mặt nạ dưỡng khí ngược lúc sắp chết, mẹ Huỳnh Hạo Nhiên bị chê cười

Vì Bằng chứng thép 4 không hấp dẫn, kịch tính như 3 phần đầu nên bộ phim đã nhận khá nhiều chỉ trích.

Không ít khán giả cho rằng Bằng chứng thép 4 mất chất TVB khi tình tiết phá án kém thuyết phục, diễn xuất của diễn viên gượng gạo, đơ cứng.

Mới đây, báo giới Hoa ngữ lại soi ra sạn của Bằng chứng thép. Ở phân đoạn chuyên gia pháp chứng Cao An (Huỳnh Hạo Nhiên) hồi tưởng lại quá khứ, 1 lỗi y khoa sơ đẳng đã xuất hiện. Lúc này, mẹ Cao An đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường bệnh vì sức khỏe yếu.

Dẫu vậy, khi nhìn kỹ thì khán giả phát hiện ra mặt nạ dưỡng khí đó bị đeo ngược. Từ cảnh người mẹ hấp hối bi thương, khán giả lại phì cười vì quá đỗi ngớ ngẩn.

Trước đó, việc TVB cắt gọt không kỹ, còn để sót cảnh của Á hậu giật chồng Huỳnh Tâm Dĩnh cũng bị phát hiện. Do scandal ngoại tình với Hứa Chí An, Huỳnh Tâm Dĩnh bị cắt vai khỏi Bằng chứng thép 4. Để bù vào phần hụt do Huỳnh Tâm Dĩnh để lại, TVB đã cho Thang Lạc Văn thế vai.

Trên màn ảnh, Thang Lạc Văn vào phòng sếp Cổ Minh Hoa để nói chuyện, khi quay cận mặt thì thấy Thang Lạc Văn, nhưng đến cảnh chỉ thấy sau lưng, khán giả lại phát hiện ra người ngồi trên ghế là Huỳnh Tâm Dĩnh.

Thêm đó, lúc ngồi thì cô gái quay lưng có mang giày cao gót, còn Thang Lạc Văn lúc bước ra khỏi cửa lại mang giày bệt bình thường. Chỉ vì 1 đôi giày cao gót và so sánh chiều cao mà khán giả khẳng định TVB cắt bỏ Huỳnh Tâm Dĩnh không kỹ càng.

Về phía TVB, khi được hỏi về chuyện cắt sót cảnh quay của Huỳnh Tâm Dĩnh, đại diện nhà đài cũng chia sẻ rằng do Huỳnh Tâm Dĩnh xuất hiện quá nhiều, nhà đài vẫn giữ lại 1 phần các cảnh không thấy gương mặt của cô. Còn những cảnh cận mặt thì lấp bằng Thang Lạc Văn cho khán giả TVB đỡ chỉ trích.

Bằng chứng thép 4 có sự góp mặt của Huỳnh Hạo Nhiên - Lý Thi Hoa - Đàm Tuấn Ngạn - Trần Vỹ, phim vẫn đang được phát sóng trên khung giờ Vàng của TVB.