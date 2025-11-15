Bạn trai thỉnh thoảng hỏi vay vài trăm ngàn rồi gửi trả đúng hẹn, cuốn sổ trên bàn đã "bán đứng" bí mật của anh ta

Tôi quen Ly từ hồi còn học cấp ba, vậy nên nhìn Ly trưởng thành, có người yêu, rồi loay hoay trong chuyện tình cảm cũng giống như nhìn một đứa em họ lớn lên rồi yêu đương vậy. Ly kể tôi nghe chuyện anh người yêu nó, một người đàn ông trông hiền lành, ít nói, đi làm văn phòng, là kiểu người mà ai nhìn qua cũng nghĩ chẳng có gì đáng lo.

Thế nhưng, càng quen lâu Ly càng thấy lạ. Cứ vài ngày anh ta lại nhắn một câu: “Em ơi cho anh vay tạm 700 nghìn, cuối tuần anh trả”. Hoặc có hôm là 1 triệu rưỡi, hôm lại 500 nghìn. Không khoản nào quá lớn, không lời lẽ nài nỉ, không thái độ khó chịu. Anh ta vay rồi đều trả đúng hẹn nên Ly không thấy vấn đề, chỉ nghĩ đàn ông có lúc kẹt tiền là chuyện bình thường.

Nhưng rồi chuyện đó diễn ra đều như cơm bữa đến mức Ly bắt đầu mệt mỏi và khó hiểu. Nhiều hôm nó vừa đóng tiền nhà xong, ví cạn queo, đang tính chi tiêu nốt tuần thì lại nhận được tin nhắn hỏi vay. Ly kể với tôi rằng nó sợ từ chối thì bị mang tiếng là ki bo, mà chiều theo thì cảm giác mình như cái nguồn ứng tiền di động.

Một lần tình cờ, Ly ghé qua căn hộ anh ta để lấy chiếc áo khoác bỏ quên. Trong lúc chờ anh ta tắm xong, Ly nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu để ngay trên bàn, kiểu ghi rất rõ ràng từng khoản thu nhập, tiết kiệm, đầu tư. Hóa ra thu nhập của anh ta rất lớn, đầu tư vào vài khoản nhỏ và tháng nào cũng dư vài chục triệu. Có thể nói, nếu nhìn qua sổ thì anh ta là người rất chỉn chu, biết cách chi tiêu thông thái và thậm chí còn giàu có hơn cả tưởng tượng của Ly. Ly chợt nhớ đến câu nói “anh đang kẹt chút, cho anh vay tạm” bỗng nhiên nghe vô lý đến mức kỳ quặc.

Ly không hỏi ngay hôm đó. Nó về nhà, suy nghĩ suốt cả đêm. Sáng hôm sau anh ta lại nhắn: “Em ơi anh vay 900 nghìn ngay nhé, tối anh chuyển lại”. Lần đầu tiên Ly bảo: “Hôm nay em hết tiền rồi anh ạ.”

Anh ta im một lúc lâu rồi đáp: “Em hết yêu anh rồi à?”.

Ly kể lại với tôi mà mắt đỏ hoe, thì ra bấy lâu nay anh ta không thiếu tiền. Anh ta vay chỉ để đo lòng Ly, kiểu thử xem Ly yêu và thương anh ta đến mức nào, còn sẵn sàng chìa ra từng khoản nhỏ hay không. Anh ta cho rằng nếu Ly từ chối thì chứng tỏ Ly hết yêu. Nếu Ly vẫn cho vay, nghĩa là tình cảm vẫn còn nguyên.

Ly nói lúc đó nó vừa buồn cười vừa thấy nhục. Vì tình yêu của nó bị biến thành thứ để người ta đo đếm loanh quanh chỉ vài trăm nghìn. Nó bảo tôi nó không biết một người đàn ông chỉ thấy yên tâm khi moi được tiền của người yêu thì có thể đem lại hạnh phúc gì cho tương lai?

Tối hôm ấy Ly nhắn cho anh ta một tin dài, đại loại rằng nó mệt rồi, không muốn yêu kiểu phải chứng minh từng chút một nữa nên nó muốn chia tay. Tôi chẳng biết phải khuyên thế nào nữa, theo mọi người, anh chàng người yêu của Ly có quá đáng không?