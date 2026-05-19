Bạn tôi luôn hỏi nên mua MacBook nào? Đây là những gì tôi nói với họ

Khi đứng trước vô vàn lựa chọn, dòng máy MacBook Air M4 nổi lên như một giải pháp dung hòa tốt giữa hiệu suất và tính cơ động. Chiếc máy này sở hữu nhiều điểm sáng về mặt phần cứng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng của phần đông người dùng hiện đại.

Bắt đầu lựa chọn với MacBook Air M4

Để tránh bị bối rối trước các dòng máy, việc giữ cho mọi thứ đơn giản là cách tiếp cận dễ dàng nhất. Khi đưa ra lời khuyên mua sắm, khởi điểm lý tưởng luôn là chiếc MacBook Air M4 bản 13 inch. Đây là thiết bị phù hợp với đa số nhu cầu sử dụng thông thường. Xét về tổng thể, thiết bị mang lại sự cân bằng tốt và là mẫu máy tính xách tay được khuyến nghị nhiều nhất.

Phiên bản này được trang bị sẵn 16 GB bộ nhớ RAM (bộ nhớ thống nhất) và ổ cứng 256 GB ngay từ cấu hình cơ bản. Dù sở hữu thiết kế không quạt tản nhiệt, con chip M4 bên trong vẫn chứng minh được năng lực xử lý ổn định. Thực tế, khả năng của máy vượt xa những gì mà người dùng thường hình dung. Thay vì dồn quá nhiều ngân sách cho laptop, bạn có thể trích một phần để trang bị thêm một chiếc Apple Watch nhằm theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Khi nào thực sự cần nâng cấp?

Việc chi thêm tiền để nâng cấp lên các dòng chip M4 Pro hay M4 Max chủ yếu chỉ cải thiện hiệu năng đồ họa và sức mạnh CPU đa nhân. Nếu công việc của bạn không liên quan đến sản xuất âm nhạc, dựng video hay nhiếp ảnh chuyên nghiệp, việc bỏ thêm chi phí này là không cần thiết. Đa số người dùng không thực sự cần đến hiệu suất dư thừa của những dòng chip cao cấp đó.

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên làm việc đa nhiệm và không dùng màn hình rời, phiên bản 15 inch của dòng MacBook này sẽ là một lựa chọn không gian hiển thị rộng rãi hơn. Hoặc nếu bạn muốn màn hình sáng hơn và loa hay hơn để giải trí, dòng Pro 14 inch sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn. Dòng Pro cũng giúp người dùng hạn chế việc phải sử dụng các bộ chuyển đổi cổng cắm kết nối.

Cân nhắc các dòng máy thế hệ trước

Nhiều người dùng thường tìm đến các dòng máy cũ như M2 hoặc M3 để tối ưu chi phí. Dù vậy, mức giảm giá của các thế hệ này chưa đủ sâu để đánh đổi lại sự suy giảm về mặt hiệu năng. Thiết bị đời cũ duy nhất còn đáng cân nhắc hiện nay là bản M1 ra mắt từ năm 2020 nếu bạn có ngân sách rất hạn hẹp.

Dù bản M1 vẫn là một thiết bị tốt trong tầm giá, lời khuyên dài hạn vẫn là nên tiết kiệm để sở hữu dòng máy M4. Cùng với laptop, nếu có nhu cầu đổi mới điện thoại, một chiếc iPhone chính hãng sẽ là thiết bị đồng hành tin cậy và liền mạch với hệ sinh thái công việc của bạn.

