Ban tổ chức AVIFW chính thức phản hồi về việc nhân vật đầm đỏ ngồi nhầm chỗ trong show của NTK Đỗ Long: Tất cả chỉ là hiểu nhầm

Mặc dù Aquafina Vietnam International Fashion Week 2020 đã khép lại cách đây ít hôm nhưng những câu chuyện xung quanh Tuần lễ Thời trang vẫn khiến dân tình bàn tán rôm rả, một trong số đó chính là sự vụ một cô gái lạ ngồi nhầm chỗ và mặc sai dress code trong show của NTK Đỗ Long khiến chính anh phải lên tiếng bức xúc.

Cụ thể, theo những clip và hình ảnh ghi lại được thì một cô gái tên Phương Thảo, từng là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã xuất hiện một cách đầy bí ẩn tại hàng ghế front-row trong show diễn "The Valley Of Goddess" (Thung lũng của nữ thần) của NTK Đỗ Long, đồng thời an tọa tại một vị trí mà đáng lẽ ra sẽ dành cho một khách mời được ấn định trước. Thêm một điều nhầm lẫn nữa, cô nàng đã mặc sai dress code khi xúng xính một chiếc đầm đỏ đầy sexy, thay vì đồ trắng – bạc cho đúng tinh thần của show diễn.

Sau khi sự việc nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, chính Phương Thảo cũng đã lên tiếng phân trần và mới đây, BTC của Tuần lễ Thời trang Aquafina Vietnam International Fashion Week 2020 cũng đã chính thức đưa ra phản hồi về vụ lùm xùm. Cụ thể, theo BTC của AVIFW, sự việc này chỉ là "những sự hiểu lầm không đáng có". Phía tổ chức cũng đã liên hệ với cả NTK Đỗ Long lẫn Phương Thảo để gửi lời xin lỗi trực tiếp, và cùng "đồng thuận khép lại những lùm xùm tại đây".

Trong bất cứ sự kiện nào, dù cũng đã cố gắng nhưng đôi khi, BTC sẽ không tránh khỏi những sai sót, hiểu lầm. Sự việc lần này chính là một kinh nghiệm sâu sắc mà phía tổ chức Tuần lễ thời trang Aquafina Vietnam International Fashion Week 2020 đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, và giải quyết kịp thời giữa những bên liên quan. Hy vọng rằng trong Tuần lễ Thời trang tiếp theo, ekip sẽ tạo nên những show diễn hoàn mỹ hơn nữa, để lại những ấn tượng thật tốt đẹp trong lòng tất cả mọi người.