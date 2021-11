Sau bao tháng ngày "mất tích hàng lươn", Hương Giang đã quay trở lại Vbiz cùng show thực tế The Next Gentleman. Và ngay trong buổi họp báo ra mắt (20/11), Hoa hậu chuyển giới đã chứng minh "non sông dễ đổi, bản tính khó dời" khi để các đàn anh đàn chị như Hà Anh, Xuân Lan, Nguyễn Hưng... cùng giới truyền thông đếm đủ 90 phút mới thèm xuất hiện. Dù giải thích ra sao thì không thể phủ nhận trễ nãi giờ giấc đã trở thành một thói quen của người đẹp, đặc biệt phát tác kể từ khi cô giành giải Hoa hậu xứ Pattaya.

Nếu đếm ngược về 3 năm trước, khi chân ướt chân ráo với chiếc vương miện, Hương Giang từng khiến fashion show của NTK Đỗ Long suýt "bể" vì tính đỏng đảnh của mình. Theo nhiều nguồn tin đã được xác thực thì show kỷ niệm 10 năm của NTK này dự tính bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, thế nhưng đến quá 7h30 người đẹp mới lò dò tới cùng khuôn mặt tinh tươm không chút son phấn. Được biết các ngôi sao đều được hẹn từ 5h30 - 6h tối để đảm bảo đủ thời gian trang điểm và chuẩn bị trong khi cánh người mẫu đã họa mặt sẵn từ chiều. Với tình cảnh Hương Giang mang đến, NTK đành phải câu giờ đến tận 1 tiếng!

Nhờ Hương Giang mà khán giả được ngồi mát trong máy lạnh đến tận 1 tiếng!

Trong suốt 1 tiếng đó, quan khách trên các hàng ghế vẫn không hiểu nguyên cớ gì giờ diễn đã điểm mà nhân viên hậu trường vẫn chạy tán loạn, chưa đâu vào đâu. Đến 9 giờ show mới rậm rịch.

Và ngay sau khi show vừa hạ màn, một dòng trạng thái của siêu mẫu Hồng Quế đã phần nào giúp nguyên cớ được sáng tỏ.

Hồng Quế chửi đổng một nhân vật "vô duyên", "không coi ai ra gì"... Trong khi các người mẫu và cả dàn siêu sao như Phạm Hương, Chi Pu đều đến sớm từ chiều tối thì nhân vật này sát giờ mở màn mới thèm ló mặt.

Nhân vật bí ấn nhanh chóng được lật tẩy là Hương Giang.

Phong cách thiếu chuyên nghiệp của Hoa hậu chuyển giới khiến cánh người mẫu vô cùng bức xúc. Một nhân chứng khác, người mẫu Kim Nguyễn, còn khẳng định: "Việc Hương Giang đi trễ khiến cho các người mẫu khác phải mất thêm thời gian chờ đợi. Chúng tôi đều đã đuối sức nên việc chờ đợi cô ta khiến mọi người đều cảm thấy sốt ruột. Nhiều bạn khác đã bày tỏ thái độ bất bình và la ó trong hậu trường show diễn!"

Với kinh nghiệm hơn 15 năm "càn quét" các sàn diễn thời trang, Hồng Quế không ngại vạch trần thói đỏng đảnh và bê trễ giờ giấc của Hương Giang. Sau sự vụ, cô bị fan của Hoa hậu chuyển giới tấn công liên tục trên MXH.

Không chỉ mình Hồng Quế hay các người mẫu nói chung "ngứa mắt", ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương cũng được cho là không ưa gì Hương Giang. Show ngày hôm đó Phạm Hương đến rất sớm để chuẩn bị, nào ngờ rơi vào cảnh chầu chực chờ đợi cô Hoa hậu đồng nghiệp.

Thành ra dân tình được chứng kiến thêm một màn kịch hay: trong cánh gà thì "chị chị em em" làm như thân thiết lắm, đến lúc kết show thì "chẹt" không thương tiếc.

Đầu show thì sao mà ngọt ngào thân thiết...

... đến cuối show thì ngáng chân không cho ngóc mặt lên.

Diện mạo cô nào cô nấy đều bén như dao lam.

Suy cho cùng thì sao bao năm lăn lộn hát hò lẫn mang danh Hoa hậu đi mưu sinh, Hương Giang đã tạo cho bản thân một vị thế cũng như cơ ngơi vững chắc. Hệ lụy đi kèm là tình cảnh "một mình một núi" - tức chẳng ai muốn chơi cùng, những khi dính phải scandal nặng nề cũng bị đồng nghiệp "sống chết mặc bay".

Không biết ở show The Next Gentleman sắp tới người đẹp chuyển giới sẽ diễn xướng tiếp chiêu gì đây?