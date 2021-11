Bạn thân Công nương Diana chất vấn khiến Harry phải nghẹn họng: Điều gì quan trọng hơn, mẹ đẻ hay tiền bạc?

Jemima Khan, một người bạn thân của Công nương Diana, mới đây đã gây xôn xao truyền thông khi rút lui khỏi công việc viết kịch bản cho phần tiếp theo của bộ phim "The Crown" (tạm dịch: Hoàng quyền), được chiếu trên Netflix.

Theo truyền thông quốc tế, Jemima Khan đã từ chối hợp tác với nhà sáng tạo chương trình Peter Morgan, viết kịch bản cho phần 5 của bộ phim với nội dung xoay quanh những năm tháng cuối đời của Công nương Diana trước khi bà gặp phải vụ tai nạn xe hơi đẫm máu ở Paris năm 1997.

Jemima Khan từng là bạn thân của cố Công nương Diana.

Jemima Khan cho biết, ban đầu bà muốn làm điều gì đó với hy vọng "những năm tháng cuối đời của bạn tôi sẽ được miêu tả một cách chính xác và đầy lòng trắc ẩn". Sau đó, bà đã rút lui khỏi dự án này vì phần mô tả về Công nương Diana không được xử lý "một cách tôn trọng hay từ bi" như bà mong đợi.

Người phụ nữ 47 tuổi này là cựu nhà báo và là cộng tác viên biên tập các vấn đề thời sự của tuần báo New Statesman. Trước đây, bà từng kết hôn với Thủ tướng Pakistan Imran Khan và cặp đôi có với nhau 2 người con trai. "The Crown" là một bộ phim truyền hình lịch sử dài tập nói về Nữ hoàng Anh và các thành viên trong gia đình, do Peter Morgan sáng tạo và chủ yếu viết kịch bản để sản xuất cho Netflix. Tuy nhiên, bộ phim đã gây ra nhiều tranh cãi với những tình tiết được cho là thổi phồng, không có thật.

Jemima Khan hiện tại.

Một cảnh trong phim "The Crown".

Trước sự việc này, các chuyên gia hoàng gia yêu cầu Hoàng tử Harry từ bỏ hợp đồng đã ký với Netflix trị giá 112 triệu bảng Anh để thể hiện thái độ bảo vệ Công nương Diana, phản đối bộ phim "The Crown". Người viết tiểu sử hoàng gia Angela Levin đã chỉ trích Công tước xứ Sussex vì không có chính kiến và không dũng cảm nói lên tiếng nói của mình trước một bộ phim bóp méo sự thật về người mẹ quá cố của anh.

"Anh ta nên xé bỏ toàn bộ thỏa thuận với Netflix và lên tiếng bảo vệ mẹ mình. Điều gì quan trọng hơn? Tiền bạc hay là người mẹ đáng kính của mình? Thật đáng ngạc nhiên khi Hoàng tử Harry không trả lời được", Angela Levin cho biết.

Vào năm ngoái, nhà Sussex đã ký một thỏa thuận béo bở với Netflix để sản xuất hàng loạt phim tài liệu, phim truyện hay các chương trình dành cho trẻ nhỏ. Ingrid Seward, biên tập viên của Tạp chí Majesty, cho rằng Meghan và Harry không phải là những kẻ ngốc, họ biết rõ "The Crown" đã gây ra những phản ứng trái chiều như thế nào. Chỉ tiếc rằng tiền bạc và danh vọng đã khiến họ bị "mờ mắt".

Harry và Meghan đã ký hợp đồng béo bở với Netflix bất chấp những ồn ào xung quanh về bộ phim nói tới Công nương Diana.

Hiện tại, Harry vẫn giữ im lặng trước những ý kiến chỉ trích của các chuyên gia nhắm vào mình. Theo Daily Mail, phần 5 của bộ phim sẽ ra mắt vào tháng 11 năm sau, tập trung vào mối quan hệ của Công nương Diana với 2 con trai và Thái tử Charles cùng những mối tình của bà.

Nguồn: Daily Mail