Bản sao Hà Tăng hé lộ lọ serum cực phẩm “ông trời ban cho” đã dùng liền 3 năm không chán

Là KOL nổi tiếng, Hà Trúc cũng vô cùng chú trọng đến việc chăm sóc da dẻ để có được nhan sắc xinh tươi rạng rỡ, làn da căng mướt.

Mới đây, cô vừa hé lộ với dân tình về lọ serum chân ái mà bản thân đã sử dụng được 3 năm đó là serum SkinCeuticals C E Ferulic và Hydrating B5. Thậm chí cô còn ví von 2 lọ serum này chính là "cực phẩm mà ông trời đã ban cho" mà những bạn yêu thích skincare và muốn cải thiện làn da không thể bỏ qua.

Đầu tiên về chai SkinCeuticals C E Ferulic, Hà Trúc khẳng định đây chính là chai serum vitamin C mà nhất định ai cũng cần có trong chu trình skincare. So với những loại serum khác mà cô đã dùng thì em nó có tác dụng rõ ràng và ít bị oxy hóa nhất.

Tiện 1 công chia sẻ, Hà Trúc cũng đăng tải luôn địa chỉ mua hàng chính hãng tại Việt Nam để bạn có thể mua luôn hàng chuẩn giá tốt.

Nơi mua: SkinCeuticals; Giá 3.850k