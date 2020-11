Bản sao Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình vừa phá nát "Chân Hoàn truyện" đóng cả Diên Hi công lược, lại còn làm Ngũ A Ca

Chỉ sau 2 màn trình diễn ở chương trình thực tế Diễn viên mời vào chỗ mùa 2, Trần Hựu Duy đã nhận về hàng tá antifan với bình luận tiêu cực. Cụ thể, với vai trò là thí sinh của Diễn viên mời vào chỗ, trong các vòng thi, Trần Hựu Duy phải diễn lại những trích đoạn ấn tượng ở các phim gây sốt.

Lần đầu tiên hóa thân, Trần Hựu Duy đóng lại vai Dạ Hoa từng làm nên tên tuổi Triệu Hựu Đình ở Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, nào ngờ lại bị chỉ trích là diễn cảnh khóc như nhai kẹo cao su. Sau đó, Trần Hựu Duy dùng Weibo cá nhân gửi lời xin lỗi khán giả, đồng thời hứa hẹn rằng sẽ trau dồi diễn xuất. Những tưởng Trần Hựu Duy sẽ giữ lời, nào ngờ đến lần hóa thân thứ hai, chàng trai trẻ lại diễn dở y như lần trước.

Xem Trần Hựu Duy đóng lại vai Quả Quận Vương ở Hậu cung Chân Hoàn truyện, giám khảo Lý Thành Nho bình luận ngay: "Bạn đóng cảnh bi thương mà như diễn hài. Tôi không thể nhịn được, quả thật rất buồn cười".

Không những chỉ trích Trần Hựu Duy, khán giả còn sôi nổi bình luận về quá trình hoạt động nghệ thuật của anh chàng này. Trần Hựu Duy sinh năm 1998, có chiều cao đến 1m87. Trần Hựu Duy đang hoạt động trong nhóm nhạc nam Unine. Trần Hựu Duy đã đóng một số phim như Tinh Tinh lãng mạn, Manh thê Thực Thần, Khôi công lược, Song thế sủng phi 2. Tuy nhiên, được nhắc nhiều hơn cả là vai Ngũ A Ca trong Diên Hi công lược.

Diên Hi công lược do Vu Chính sản xuất, ra mắt vào nẵm 2018 và được đánh giá là 1 trong những phim cổ trang cung đấu hay nhất mọi thời đại. Dù còn gây nhiều tranh cãi về tình tiết, bối cảnh song vào thời điểm phát sóng, Diên Hi công lược vẫn tạo nên cơn sốt khắp Châu Á.

Ở Diên Hi công lược, Trần Hựu Duy đóng vai Ngũ A Ca - con trai của Du Phi. Về sau, khi Du Phi rời khỏi Tử Cấm Thành, Ngũ A Ca được giao cho Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) chăm sóc. Ngũ A Ca thông minh, tài giỏi, rất được Hoàng đế Càn Long (Nhiếp Viễn) yêu thương. Những tưởng ngôi vua sẽ được truyền lại cho Ngũ A Ca, nào ngờ vị hoàng tử này lại bị trúng độc rồi qua đời sớm.

Dù sở hửu ngoại hình đẹp nhưng Trần Hựu Duy lại diễn dở đến bất ngờ.

Tuy xuất hiện không nhiều nhưng nhờ có ngoại hình bắt mắt, Trần Hựu Duy vẫn gây ấn tượng với khán giả. Thời điểm này, nhiều người từng kỳ vọng Trần Hựu Duy sẽ sớm bật lên như Hứa Khải. Nào ngờ, anh chàng lại gây thất vọng vì diễn xuất ngày càng tệ hại. So sánh vai diễn Ngũ A Ca trong Diên Hi công lược với Diễn viên mời vào chỗ, nhiều khán giả cho rằng Trần Hựu Duy chỉ nên đóng các phim do Vu Chính sản xuất. Một số người giải thích lý do là vì phim của Vu Chính chỉ cần diễn viên đẹp, không cần diễn xuất tốt nên nếu tham gia các dự án do vị biên kịch này làm ra, Trần Hựu Duy sẽ đỡ bị chỉ trích.