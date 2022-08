Bắn pháo hiệu báo bão số 3, sẵn sàng sơ tán hơn 135.000 dân

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, mưa lớn trong mấy ngày qua gây sạt lở khiến 1 người chết (huyện Mai Sơn, Sơn La), 2 ngôi nhà hư hỏng. Hiện, qua rà soát tại các tỉnh miền núi phía Bắc có 135.404 người nằm ở các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh đang sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế mưa, lũ.



Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn (Bộ đội Biên phòng), tính đến sáng nay, các đơn vị đã hướng dẫn 33.405 tàu/109.944 người ở khu vực biển vịnh Bắc Bộ chủ động di chuyển phòng tránh bão; tổ chức bắn pháo hiệu tại 14 điểm tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Hiện, còn 7.070 tàu/25.068 người hoạt động trên khu vực biển vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Bình) và 26.335 tàu/84.876 người neo đậu tại các bến. Các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến bão và di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, bão số 3 đang áp sát vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Khu vực này dự kiến từ trưa nay sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5-3,5m. Biển động mạnh.

Riêng tỉnh Quảng Ninh, hiện có tổng số 3.599 khách du lịch; trong đó có 1.503 khách trên các đảo. Toàn bộ khách du lịch đã được thông tin về bão và sẽ di chuyển về đất liền từ sáng 25/8. Đối với khách có nhu cầu ở lại đảo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn.

Đáng chú ý, trong đêm 23 - rạng sáng 24/8 tại huyện Mai Sơn (Sơn La) đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất khiến 1 người chết 2 ngôi nhà hư hỏng. Hiện, qua rà soát tại các tỉnh miền núi phía Bắc có 135.404 người nằm ở các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh đang sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế mưa, lũ.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương bám sát diễn biến tình hình của bão, rà soát kế hoạch, phương án sơ tán di dời dân vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng của bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí xung yếu.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét diện rộng

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều nay đến đêm 26/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm, riêng Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và đêm 25/8, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26/8, từ ngày 27/8 mưa dông giảm dần.

Đặc biệt, từ đêm ngày 25-27/8, thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2; các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1. Mực nước đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các khu đô thị, các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả), Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên.