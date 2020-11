Ban nhạc Bức Tường công bố Phạm Anh Khoa là thành viên mới

Tối 26/11, ban nhạc Bức Tường đã trở lại với làng nhạc Việt với buổi biểu diễn kỷ niệm chặng đường 25 năm và ra mắt album Con đường không tên.

Đêm nhạc không chỉ là sự nhìn lại hành trình đã qua của Bức Tường qua hai thập kỷ với những thăng hoa, thành công mà còn đó là những nỗi nhớ nhung người đồng đội cũ, những cảm xúc khó gọi thành tên.

Xuất hiện tại đêm nhạc là rất đông các nghệ sĩ và những gương mặt nổi tiếng như: MC Lại Văn Sâm, Anh Tuấn, nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Tùng Dương, MC Diễm Quỳnh...

Sau khi cố nghệ sĩ Trần Lập qua đời vào năm 2016 vì bạo bệnh, guitarist Trần Tuấn Hùng là thủ lĩnh hiện tại của Bức Tường. Chia sẻ về khoảng thời gian 4 năm đầy khó khăn ấy, Tuấn Hùng cho biết ban nhạc đã từng trải qua những ngày mất phương hướng, hoang mang vì khoảng trống để lại quá lớn của cố nghệ sĩ Trần Lập. Nhưng thời gian qua đi, tất cả đều tìm thấy sức mạnh trước tình yêu của người hâm mộ để tiếp tục bước tiếp theo đúng di nguyện của cố nghệ sĩ Trần Lập.

Một trong những sự kiện chính của chương trình có lẽ là màn xuất hiện của Phạm Anh Khoa với vai trò là thành viên mới của Bức Tường. Theo tiết lộ, Phạm Anh Khoa là giọng hát chính thể hiện các ca khúc trong album thứ 6 Con đường không tên.

Chia sẻ về quyết định mời Phạm Anh Khoa, Tuấn Hùng cho biết ban nhạc và fan hâm mộ không tìm kiếm 1 người thay thế cố nghệ sĩ Trần Lập, nhưng Bức Tường cần một luồng gió mới, một giọng ca thể hiện những ca khúc mới.

Trong sân khấu đêm nhạc, các thành viên đời đầu của Bức Tường đã cùng nhau hội ngộ, họ cùng nhau chơi nhạc và hát vang các ca khúcTrở về, We are the Wall band...

Đêm nhạc khép lại trong những tiếng gọi Bức Tường dưới hàng ghế khán giả khiến nhiều người xúc động.