Bạn không nghe nhầm đâu: Ngành học này vừa ra trường lương tháng đã 30 triệu đồng, sinh viên tốt nghiệp hầu hết có việc làm

Mới đây, trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội đã tổ chức lễ tốt nghiệp ĐH khóa đầu tiên, cấp bằng cho hơn 400 sinh viên ĐH. Kết quả khảo sát của Trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội cho thấy: 85,4% sinh viên đại học khóa 1 đã có việc làm. Trong đó: 3% làm việc tại các vị trí quản lý; 77,3% làm việc tại các vị trí cán bộ kỹ thuật; 19,7% làm việc tại các vị trí khác.

Mức thu nhập bình quân của sinh viên ĐH khóa 1 là 6,4 triệu/tháng; sinh viên có thu nhập cao nhất là 30 triệu/tháng thuộc về ngành quản lý công nghiệp chuyên ngành Merchandiser; thu nhập cao nhất của ngành công nghệ sợi dệt là 15 triệu/tháng và thu nhập cao nhất của ngành công nghệ may là 13 triệu/tháng.

Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội.

Những thông tin này lập tức gây bão và khiến nhiều người đổ xô đi tìm hiểu ngành quản lý công nghiệp, chuyên ngành Merchandiser. Rốt cuộc ngành học này có những gì, nhu cầu việc làm trên thị trường ra sao mà sinh viên vừa tốt nghiệp đã có mức lương tới 30 triệu đồng/tháng?

Ngành đào tạo quản lý công nghiệp học những gì?

Học quản lý công nghiệp là học kết hợp giữa kinh tế, kỹ thuật và quản lý. Quản lý công nghiệp cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý công nghệ, quản lý vật tư -thiết bị, quản lý đơn hàng, quản lý doanh nghiệp ...

Ngành Quản lý Công nghiệp của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được đào tạo khác hẳn với các ngành Trường khác có đào tạo cùng ngành. Cụ thể, ngoài việc được trang bị các kiến thức chung về quản lý, sinh viên còn được học các môn chuyên sâu trong lĩnh vực Dệt May như: Quản lý bảo trì thiết bị dệt may; Nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng dệt may; Quản trị chuỗi cung ứng ngành Dệt May; Merchandiser trong doanh nghiệp dệt may...

- Merchandiser là gì?

Merchandiser (nhân viên quản lý đơn hàng) được hiểu là nhân viên thực hiện theo dõi đơn hàng trong các công ty may mặc công nghiệp hiện nay. Đây là bộ phận đóng vai trò tương đối quan trọng trong việc sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất dệt may, xuất khẩu và kể cả nội địa.

Merchandiser được ví giống như một chiếc cầu nổi giữa chính xưởng sản xuất và khách hàng. Dù không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nhưng họ lại có vai trò quan trọng trong việc điều phối toàn bộ các hoạt động trong suốt quá trình sản xuất của xưởng từ kho nguyên. phụ liệu đầu vào, đến những công đoạn cuối cùng hình thành nên sản phẩm đó.

Nói một cách đơn giản hơn thì merchandiser chính là người sẽ cân bằng lợi ích của của khách hàng, nhà cung ứng và nhà máy sản xuất thông qua việc thu thập các thông tin về xu hướng và các nhu cầu của khách hàng hiện nay. Qua đó phố biến các thông tin đến các xưởng may để xưởng có những phương hướng sản xuất theo đúng mong muốn và nhu cầu của khách hàng, đồng thời đáp ứng được đúng các xu thế thời trang của thị trường hiện nay.

Chính vì tầm quan trọng này mà Merchandiser là bộ phận không thể thiếu trong các nhà máy sản xuất và thương mại hàng may mặc.

- Cơ hội việc làm Merchandiser

Ước tính mỗi năm ngành dệt may Việt Nam cần thêm khoảng 2000 nhân lực quản lý công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp dệt may. Với nhu cầu lớn như vậy nhưng ở Việt Nam hiện nay, đào tạo nhân lực ngành quản lý công nghiệp chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu sử dụng. Với chuyên ngành Merchandiser, nhu cầu tuyển dụng mỗi năm cũng rất cao.

Hiện tại Merchandiser có 3 vị trí là Garment Merchandiser, Merchandising Executive và nhân viên Merchandises. Công việc cụ thể như sau:

+ Garment Merchandiser: Thực hiện giao tiếp khách hàng và các nhà máy sản xuất thông qua đó thực hiện về việc truy vấn mới, chủ động gặp gỡ nhà cung cấp để có thể truyền đạt về ý tưởng. Hay vị trí MR này còn là việc lập kế hoạch lấy các mẫu mới theo mùa cùng tìm kiếm các đơn đặt hàng từ nhà cung cấp để có thể đàm phán gửi mẫu tới người mua.

Ngoài ra vị trí này còn là sự đảm nhận về thực hiện cập nhật cho các đơn hàng ở tất cả các giai đoạn cùng việc lập báo cáo giao hàng theo tuần.

+ Merchandising Executive: Hỗ trợ cho việc quản lý các danh mục cho các nhiệm vụ về quản trị việc mua bán của một nhóm các sản phẩm có sự xác định rõ ràng. Để từ đó có thể đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng cho các mục tiêu doanh số, lợi nhuận nhận được hoặc thu về cho các cổ phiếu.

Cũng như đảm nhận tốt nhất cho việc quản lý danh mục thường xuyên cho các vấn đề nghiên cứu, thực hiện phân tích và đánh giá các hoạt động mua, quảng cáo, đưa ra được chính về nhu cầu cơ hội hàng hóa đem lại.

+ Nhân viên Merchandises: Chịu trách nhiệm chủ yếu về theo dõi doanh số và hàng hóa theo chiến lược để thông qua đó có thể tiến tới xây dựng và duy trì các mối quan hệ trong toàn bộ các cấp quản lý. Và khi đảm nhận về vị trí này bạn sẽ cần đảm bảo đầy đủ về các tiêu chuẩn bán hàng hỗ trợ người quản lý nhiều hơn qua công tác ghé thăm cửa hàng kiểm tra về sự tuân thủ đem lại tầm nhìn mới cho thương hiệu.

Hiện tại, mức thu nhập trung bình của các vị trí trên là từ 9-15 triệu đồng/tháng. Tất nhiên nếu bạn có trình độ cao, hoàn thành xuất sắc công việc và làm cho các công ty, tập đoàn may mặc lớn thì hoàn toàn có thể nhận được mức lương cao hơn nhiều. Trường hợp của sinh viên ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội là một ví dụ.