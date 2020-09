Bạn gái vị CEO 21 tuổi lên tiếng về thông tin được bạn trai mua siêu xe 5 tỷ làm quà, sự thật thay đổi 360 độ về cô người yêu trẻ mà chịu chơi!

Ngày hôm qua, khắp nơi trên mạng xã hội xôn xao thông tin chàng thiếu gia sinh năm 1999 Tống Đông Khuê mạnh tay chi hẳn vài tỷ để mua xế hộp Porsche Panamera tặng bạn gái xinh đẹp Thảo Nhi. Ai cũng tin đó là quà do "nam thần" CEO mua, bởi anh chàng đăng lên trang cá nhân cùng lúc với bạn gái, trên xe có ghi rõ tên của Thảo Nhi.

Vô số người đã hiểu nhầm tưởng CEO trẻ tuổi họ Tống mua xe tiền tỷ tặng bạn gái hôm qua.

Bởi cặp đôi không chia sẻ thêm thông tin gì, chỉ âm thầm nhận lời chúc mừng từ người quen và bạn bè nên dân tình đều xuýt xoa ghen tị nghĩ Thảo Nhi thật may mắn khi nhận được món quà "khủng" từ bạn trai thiếu gia. Thế nhưng, vừa mới đây cô nàng đã đăng story đính chính khiến cư dân mạng ngã ngửa: hóa ra đó là xe do Thảo Nhi tự mua, chứ không phải do Tống Đông Khuê tặng!

Thảo Nhi lên tiếng đính chính sự thật về chiếc Porsche khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Cô nàng chia sẻ sự thật: "Em và Will đính chính một tí. Không biết thông tin đâu ra ai nói anh mua xe tặng em, chứ chính bản thân tụi em còn chẳng lên tiếng. Xe em tự mua nha các bác ơi. Chỉ là anh không thích chiếc này nên có khó chịu, nhưng cũng chịu thua khi em mua, buông nhẹ câu "Em vui là được" là chuyện bình thường nhá!

Các bác cứ lăng mạ em bảo em làm gì mà được anh tặng cả xe thì em xin báo lại cho các bác xe là em mua, các bác bớt suy diễn nhé. Trời ạ".

Lời đính chính của Thảo Nhi đã thu hút sự chú ý của vô số người. Tuy nhiên sau khi cô nàng đăng lên story thì mọi người lại càng ngạc nhiên ghen tị hơn, bởi việc này chứng tỏ Thảo Nhi cũng giỏi giang giàu có không kém cạnh người bạn trai nổi tiếng của mình. Tống Đông Khuê vốn là tay chơi siêu xe đình đám, sở hữu bộ sưu tập toàn xế sang đắt tiền lên đến cả chục chiếc, nên có lẽ Thảo Nhi cũng bị "lây" đam mê của bạn trai chăng?

Dù sao đi nữa thì cũng chúc mừng cô tiểu thư xinh đẹp bởi món tài sản giá trị tiền tỷ của mình. Tống Đông Khuê có "hờn dỗi" vì không thích chiếc Porsche đen bóng lịch lãm thì đó cũng là sự lựa chọn của Thảo Nhi, có lẽ anh chàng cũng vui thầm trong lòng vì thấy bạn gái mua xe xịn bằng tiền của cô nàng chứ không hề dựa dẫm vào ai.

Cặp đôi công khai hẹn hò hồi năm ngoái sau khi Tống Đông Khuê gây sốt trong chương trình "Người ấy là ai". Nam thần CEO này là thiếu gia nhà giàu nổi tiếng, sở hữu công ty riêng về truyền thông, đồng thời là chủ của một số nhà hàng quán bar sang trọng ở Sài Gòn. Mới 21 tuổi nhưng Tống Đông Khuê đã là hình mẫu trong mơ của nhiều chị em phụ nữ, vừa điển trai vừa có sự nghiệp thành công, lại có mối tình đẹp như ngôn tình với bạn gái tiểu thư.