"Bạn gái" Song Joong Ki gây thất vọng khi xuất hiện kém sắc vì chọn sai màu son và kiểu tóc

Sau thành công của Vincenzo, công chúng càng mong mỏi sự xuất hiện của Song Joong Ki và Jeon Yeo Been, chính vì vậy mà LHP Busan 2021 nóng hơn bao giờ hết khi Jeon Yeo Been sải bước thảm đó và Song Joong Ki sẽ đảm nhận vai trò MC của sự kiện.



Thế nhưng có một sự hụt hẫng không hề nhẹ ở nhan sắc của Jeon Yeo Been. Cô vẫn trung thành với mái tóc đen tuyền, cùng bộ cánh tối giản tôn tối đa đường cong cơ thể, nhưng tiếc thay Jeon Yeo Been lại chọn layout make up dìm sắc "vô cùng tận".

Gương mặt make up mờ nhạt, đôi mắt tuy được kẻ eyeliner sắc nét những không cứu vãn nổi nhan sắc của "bạn gái" Song Joong Ki. Gương mặt của Jeon Yeo Been như tròn và ngắn hơn hẳn bình thường.

Chưa kể bộ đầm đen trễ vai còn khiến vóc dáng của Jeon Yeo Been nhìn như thẳng đuột, vòng eo lặn mất tăm.

Ngay cả kiểu tóc đen suôn dài cũng không thể cứu vãn nhan sắc của "bạn gái" Song Joong Ki. Nếu là tóc dài, Jeon Yeo Been vẫn hay chia ngôi lệch và tạo phồng một bên nhưng lần này cô lại chia ngôi giữa và vuốt tóc ẹp vào da đầu nên gương mặt cô càng thêm to tròn.

Diện một sắc son đánh tụt nhan sắc...

... đã thế Jeon Yeo Been còn để kiểu tóc nhìn già dặn hẳn, thậm chí kiểu tóc còn khiến gương mặt cô tròn ung ủng, thua xa ngày còn đóng Vincenzo.

Bộ đầm mà Jeon Yoe Been mặc trên thảm đỏ LHP Busan 2021 là thiết kế đến từ thương hiệu Jay Baek trị giá hơn 80 triệu đồng.

Jeon Yeo Been không phải là một nhân vật hot trong làng điện ảnh Hàn Quốc nhưng sau bộ phim Vincenzo đóng cặp cùng nam tài tử Song Joong Ki thì tên tuổi của cô vang danh khắp châu Á.

So với những "người thương" trước đây của Song Joong Ki, Jeon Yeo Been mờ nhạt hơn nhưng khí chất của cô lại đủ khiến tất cả phải lép vế. Xuyên suốt bộ phim Jeon Yeo Been thể hiện xuất sắc vai nữ luật sư ngổ ngáo Hong Cha Young.

Luật sư Hong luôn diện đồ công sở kín từ đầu tới chân nhưng dân tình vẫn phải xuýt xoa trước vòng eo con kiến cùng những đường cong gợi cảm của cô.



Đầm trễ vai với gam màu đen sang trọng luôn là kiểu dáng mà Jeon Yeo Been yêu thích nhất, từ trong phim đến sự kiện thảm đỏ cô đều chọn khoe dáng trong những thiết kế này. Nhưng thảm đỏ của LHP Busan lần này có lẽ là lần xuất hiện kém sắc nhất của "bạn gái" Song Joong Ki.