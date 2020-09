“Bạn gái Người Sắt” Gwyneth Paltrow tự tin đăng ảnh khỏa thân mừng sinh nhật, body bốc lửa ở tuổi 48 gây sốt

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow đã đăng tải hình ảnh bản thân khỏa thân lên trang cá nhân để mừng sinh nhật tuổi 48.

Đi kèm với bức hình khỏa thân gây sốc, Gwyneth Paltrow chia sẻ rằng: “In nothing but my birthday suit today... Thank you all so much for the birthday wishes and thank you to insanely amazing brand new body butter for making me think I can still get my kit off” (tạm dịch: Không có gì ngoài trang phục sinh nhật của tôi trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả những lời chúc mừng sinh nhật của các bạn và hãng kem dưỡng thể đã giúp tôi tự tin cởi bỏ y phục của mình).

Gwyneth Paltrow khoe hình khỏa thân lên trang cá nhân.

Bức ảnh khỏa thân hoàn toàn của Gwyneth Paltrow trước ống kính khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng. Bởi lẽ, rất hiếm khi Gwyneth Paltrow hở bạo tới mức như thế này.

Gwyneth Paltrow có hai người con với chồng cũ Chris Martin là Apple (16 tuổi) và Moses (14 tuổi). Nữ diễn viên “Avengers” ly hôn cùng thủ lĩnh Coldplay vào năm 2014. Ba năm sau, Gwyneth Paltrow đính hôn với Brad Falchuk và cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018. Thời gian qua, Gwyneth Paltrow hầu như không xuất hiện trong các sự kiện của Hollywood ngoại trừ một vài khoảnh khắc ngắn trong dự án "Avengers".