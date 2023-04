Bán đồ cũ trên mạng, người phụ nữ nên duyên với khách hàng

Robyn, 51 tuổi, ở Queensland (Úc), hiện đang là nhà thiết kế đô thị cho chính phủ. Được biết, vào năm 2019, cô ly hôn chồng sau khi đã có với nhau 2 người con. Với mong muốn có một cuộc sống tươi sáng hơn, cô quyết định dọn dẹp nhà cửa. Khi thấy có 2 chiếc ghế sofa đã cũ và chúng gắn liền với những điều tồi tệ trong quá khứ, Robyn đã rao bán trên ứng dụng eBay.



Tình cờ thay, Chris, 53 tuổi, một nhiếp ảnh gia đang sống cùng con trai ở Melbourne đã nhìn thấy quảng cáo và ngay lập tức liên lạc với Robyn.

Chris chia sẻ: “Chiếc ghế có thiết kế rất phù hợp với chiếc giường mà tôi đã mua. Chủ của chúng cũng có những mô tả rất hấp dẫn. Khác với những người khác, Robyn đã thêm các thông tin về cuộc sống đời tư của cô, vẽ ra hình ảnh những chú chó và lũ trẻ đang thích thú trên chiếc ghế dài. Nó thật sự khác biệt với mọi người bán khác và đã thu hút tôi”.

Robyn và Chris

Thế là, họ thống nhất với nhau một mức giá và sắp xếp thời gian để Chris đến nhà lấy một trong hai chiếc ghế.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Robyn cho biết: “Hôm đó có hai người đàn ông trạc tuổi tôi đến trước cửa nhà trong bộ đồ thể thao. Tôi đã trò chuyện với họ với tốc độ ánh sáng”.

Cô thành công thuyết phục người kia và Chris mua chiếc ghế còn lại. Họ sau đó trao đổi số điện thoại để tiện cho việc thanh toán.

Thế nhưng đó không còn là vấn đề chính của cuộc gặp mặt khi Chris thừa nhận rằng anh đã bị đối phương hớp hồn qua thái độ tích cực trong suốt buổi trò chuyện.

“Thật vui khi được gặp một người có khiếu hài hước như cô ấy”, anh cho biết.

3 ngày sau, anh chủ động rủ Robyn đi uống cà phê. 2 người dành gần 6 giờ đồng hồ trò chuyện ở quán và thậm chí không ai muốn rời đi. Họ còn rất ăn ý khi đều mặc quần jeans xanh và áo sơ mi sọc mặc dù không ai tiết lộ gì từ trước.

Robyn mạnh dạn tuyên bố muốn gặp lại đối phương. Cô chia sẻ: “Đối với tôi, tất cả đều mới mẻ, khá choáng ngợp nhưng cũng rất thú vị”.

Cô nói thêm: “Sau ly hôn, tôi thường mượn xe của bố mẹ đi hẹn hò và họ cũng luôn hỏi về các mối quan hệ bên ngoài giống như khi tôi còn là một cô học sinh. Nhưng có lẽ lần này mọi chuyện đã khác’’.

2 người ngày càng có nhiều buổi hẹn hơn và nhanh chóng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Vào tháng 1/2020, cả 2 đến chơi nhà Robyn ở Queensland (Úc).

Cặp đôi cũng muốn mua một ngôi nhà ở bãi biển New South Wales (Úc), nơi họ muốn đến trong tương lai.

Đến tháng 6, trong chuyến du lịch cùng gia đình sau đợt phong tỏa do dịch, Chris chính thức cầu hôn đối phương. Anh nhận được lời đồng ý từ Robyn nhưng họ vẫn chưa thể tổ chức đám cưới do phong tỏa. Cũng trong đợt này, cha mẹ Robyn không may bị bệnh nặng. Mẹ cô bị ung thư còn bố bị tràn dịch não. Vì vậy, mọi kế hoạch của cả 2 phải tạm gác lại. Chris chính là người luôn ở bên và hỗ trợ cô để cùng vượt qua mọi thời khắc khó khăn nhất.

Sau tất cả, cặp đôi chuyển đến sống cùng nhau tại nhà của Robyn vào tháng 2/2022 với 3 đứa con và chiếc ghế sofa có ý nghĩa quan trọng đó. Cả gia đình đang có một cuộc sống vui vẻ bên nhau và nhiều tiếng cười.

Được biết, chìa khóa hạnh phúc mà họ đặt ra là sự đồng điệu giữa các thành viên trong gia đình.

“Chúng tôi đều muốn những thứ giống nhau. Tôi và Chris có nhiều điểm tương đồng và thật tuyệt khi biết rằng chúng tôi có thể già đi cùng nhau”, Robyn tâm sự.

Về phía người chồng, Chris cho rằng việc gặp gỡ sau tuổi 40 khó khăn hơn nhiều nhưng đường tới hạnh phúc của anh đã dễ dàng hơn khi gặp một người có cùng tần số.

“Thật may mắn khi ở độ tuổi này, tôi vẫn có cơ hội thứ hai trong đời để được yêu”, anh cười và nói.

Quả thực, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra đối với mình trong tương lai. Nếu có thể, hãy cứ mở lòng với mọi người và tất cả những cơ hội đến với bạn.