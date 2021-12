Bạn đã sẵn sàng đón đầu 4 xu hướng làm đẹp này hậu đại dịch?

Một thế giới mà chúng ta từng biết đã lùi vào dĩ vãng. Rất nhiều ngành công nghiệp đã buộc phải thay đổi để không bị bỏ lại đằng sau. Ngành công nghiệp làm đẹp với trị giá 93.5 tỷ USD cũng không ngoại lệ.



1. Khi "work from home" đã trở thành xu thế

Nếu như trước đây, làm việc tại nhà chỉ dành cho những freelancer thì ngày nay, nó đã trở thành xu thế. Xu hướng này được nhận định sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Khi làm việc ở nhà, chúng ta chỉ còn một mình với 4 bức tường. Điều này vô hình chung khiến chị em phụ nữ không còn quá mặn mà với việc làm đẹp. Tại sao phải dậy sớm để ăn diện trong khi bạn chẳng giao lưu gặp gỡ trực tiếp với ai?

Tuy nhiên, suy nghĩ này liệu có đúng đắn không?

2. "Work from home" là cơ hội để bạn thử những khái niệm làm đẹp mới mẻ

Thật phiến diện nếu bạn cho rằng ở nhà đồng nghĩa với xuề xòa. Thực chất, "work from home" chính là cơ hội và thời gian để bạn khám phá bản thân đồng thời thử nghiệm những xu hướng làm đẹp mới.

2.1 Số hóa - Thử đồ ngay tại nhà chỉ với những cú click chuột

Trước năm 2019, 85% doanh thu bán hàng của những thương hiệu mỹ phẩm đều đến từ các cửa hàng. Ai cũng muốn ra ngoài đánh thử chút son, bôi chút kem nền, thử vài đường phấn mắt. Tuy nhiên, khi Covid - 19 bùng phát, ngành dịch vụ là ngành đầu tiên bị đóng cửa. Việc này thúc đẩy các thương hiệu đầu tư vào số hóa để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Các show thời trang 100% kĩ xảo thay thế cho các sàn runway ngoài đời thực. Rất nhiều tên tuổi mỹ phẩm như MAC, Nars, L’Oreal đã tích hợp công nghệ AI để tạo nên những ứng dụng cho phép bạn có trải nghiệm mua sắm mỹ phẩm trọn vẹn tại nhà.

Ở Việt Nam, một ứng dụng mang tên MYGU cũng được ra đời. Đây là ứng dụng giúp người sử dụng bất kể vùng địa lý có thể tiếp cận các thương hiệu thời trang và phòng thử đồ mà không cần di chuyển.

Theo đó, với căn phòng thử đồ ảo "quyền năng" này, người sử dụng có thể "mặc" hàng trăm sản phẩm quần áo, thử hàng chục phong cách thời trang khác nhau chỉ bằng một ứng dụng và vài cái chạm. Sẽ có những kiểu trang phục họ vốn quen thuộc và yêu thích, nhưng cũng sẽ có những loại quần áo mà trước đây họ ngại ngần, chưa dám và có cơ hội thử qua.

Như vậy, không cần đến trung tâm thương mại hay các cửa hàng thời trang để lựa chọn trực tiếp, giờ đây, phụ nữ có thể vừa đắp mặt nạ dưỡng da, vừa ăn món ăn yêu thích, vừa tận hưởng niềm vui "thay ra thay vào" hàng trăm bộ quần áo ngay trên bàn ăn, phòng khách hay chiếc giường ấm áp, qua đó dễ dàng tìm ra style "chân ái" phù hợp nhất với bản thân mình.

Ứng dụng này còn nâng cấp những trải nghiệm của người sử dụng, mang đến cho họ những tư vấn thiết thực của các stylist chuyên nghiệp bằng cách phân tích, "cá nhân và thời trang hóa" dữ liệu liên quan đến sở thích, tâm lý khách hàng.

Bên cạnh các ứng dụng, những group/fanpage làm đẹp cũng là nơi mà hội chị em bạn dì thường lui tới. Không chỉ có câu chuyện về quần áo, đó còn là nơi những người phụ nữ cũng như đàn ông từ 25-45 có thể chia sẻ sở thích về phong cách thời trang, tìm được sự tư vấn từ chuyên gia và cộng đồng, tham gia vào những chương trình thay đổi hình ảnh cá nhân bổ ích.

Mọi trải nghiệm đều thu bé lại vừa bằng chiếc điện thoại của bạn

2.2 Subscription box

Subscription box là những chiếc hộp chứa một vài món đồ từ full size đến minisize và được gửi cho khách hàng mỗi tháng. Theo khảo sát của First Insight, 25% người dùng Mỹ đang sử dụng dịch vụ này và con số sẽ chạm tới 32% vào cuối năm 2021.

2.3. Bôi kem chống nắng ngay cả khi chỉ ở nhà

Khi ở nhà cả ngày, nhiều người đã bỏ luôn việc bôi kem chống nắng. Điều này rõ ràng không phải một sự lựa chọn khôn ngoan. Bởi lẽ, bạn không ra đường không có nghĩa làn da bạn không tiếp xúc với UVA và UVB, chúng phát ra từ chính những thiết bị điện tử bạn dùng hàng ngày.

2.4. Tôn vinh vẻ đẹp đa dạng

Theo một khảo sát của Nielsen, các thương hiệu làm đẹp đang chuyển mình. Những tone màu neon chói mắt, style quần áo "dị", size số quần áo đa dạng đang xuất hiện nhiều hơn gấp 7 lần so với trước đây.

Mọi vẻ đẹp đều xứng đáng được tôn vinh

Trong bối cảnh đại dịch, ngành thời trang đã tự mình thay đổi để tìm ra lối đi riêng cho nó, có lý do gì mà bạn ngại ngần thay đổi chính bản thân mình? Tóm lại, "work from home" không phải lý do để phụ nữ ngừng làm đẹp và yêu thương bản thân mình. Hãy bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, chẳng hạn như tải ứng dụng làm đẹp về và "makeover" bản thân ngay hôm nay.