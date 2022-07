Bạn đã sẵn sàng cho một mùa mua sắm bùng nổ tại Crescent Mall?

Tại sao bạn không nên bỏ lỡ mùa "End of Season Sale 2022" lần này?

1. Ưu đãi lên đến 80%, tha hồ mua sắm mà không lo "cháy ví"

Nếu bạn đang có wishlist, đây chính là cơ hội để bạn mua sắm với chi phí cực kỳ ưu đãi, nhất là trong thời điểm vật giá leo thang do ảnh hưởng từ giá xăng dầu. Sự tham gia của hàng trăm thương hiệu lớn từ các ngành hàng khác nhau như mỹ phẩm & chăm sóc sắc đẹp, thời trang, thiết bị gia dụng, mẹ & bé…, giá giảm sâu đến 80% đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, End of Season Sale 2022 hứa hẹn sẽ là chương trình khuyến mãi không thể bỏ lỡ. Bạn còn ngần ngại gì mà không làm mới tủ quần áo đã cũ, trang hoàng nhà cửa với những tiện nghi hiện đại, hay đơn giản là tặng một món quà dành cho người thân yêu.

2. Thời điểm giao mùa hoàn hảo để thay đổi thời trang và tích điểm C Point

Tiết trời Hè đang dần dịu lại và chuyển mình sang Thu nên tủ đồ của bạn cũng cần được thay đổi cho phù hợp, tăng tính ứng dụng hàng ngày.

Tháng 7 cũng là mùa của những chuyến đi, những hoạt động thể thao năng nổ, những lễ hội nhộn nhịp, tất nhiên không thể nào thiếu những bộ cánh mới cho chuyến phiêu lưu thêm trọn vẹn. Crescent Mall gợi ý cho bạn những thương hiệu đang có giảm giá đến 50-70% như: GAP, Lacoste, Old Navy, OVS, Under Armour, Fitflop…

Thoải mái, tự tin, thể hiện phong cách với những ưu đãi cực "hot" bạn nhé!

3. Đừng bỏ lỡ gian hàng giảm giá cuối mùa và cơ hội vàng để tích điểm C Point

Cơn sốt mua sắm cuối mùa sẽ nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của gian hàng đặc biệt quy tụ các thương hiệu nổi tiếng: GEOX, An Phước, Hoàng Phúc International, Big Bang, và Pierre Cardin ngay tại tầng trệt Crescent Mall.

Bên cạnh đó, với tính năng mới C Point, bạn vừa có thể mua sắm thả ga, chụp hóa đơn, và tích điểm C Point để đổi hàng ngàn quà tặng, phiếu mua hàng, và các ưu đãi đặc biệt từ các thương hiệu yêu thích. Mua sắm chưa bao giờ tuyệt vời hơn, tích điểm C Point ngay nào!

Chương trình giảm giá cuối mùa End of Season Sale 2022 của Crescent Mall sẽ diễn ra từ 06-17/7.

Nhanh chân ghé thăm Crescent Mall và thỏa sức mua sắm mùa hè này!

