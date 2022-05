Bạn còn nhớ cậu bé 14 tuổi nhảy từ tầng 5 vì bị mẹ tát ở trường gây tranh cãi 2 năm trước? Cái kết hiện tại còn xót xa hơn!

Vào ngày 17/9/2020, một nam học sinh 14 đã tuổi thiệt mạng sau khi nhảy từ tầng 5 tòa nhà ở chính ngôi trường đang theo học tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc Vụ việc đau lòng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc về cách cha mẹ hành xử với con đang ở tuổi dậy thì.

Trước đó, nam học sinh mang họ Zhang và hai học sinh khác đang học lớp 9 bị bắt gặp chơi bài trong lớp. Phụ huynh của cả 3 học sinh đã được mời lên trường để bàn về phương thức kỷ luật đối với các em. Hình ảnh camera ở trường cho thấy, sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, cậu học sinh Zhang đã bị mẹ mình tát 2 lần vào mặt ngay tại hành lang trong trường. Sau khi mẹ rời đi, Zhang đã đứng yên lặng khoảng 3 phút, sau đó trèo lên lan can của tầng 5 và nhảy xuống dưới. Những học sinh có mặt gần đó đã cố ngăn cản Zhang nhưng không thành.

"Thiếu niên thường có tính tự trọng cao, nên cần sự khôn khéo và tôn trọng trong quá trình giao tiếp lẫn giáo dục. Phụ huynh không nên đánh con ngay tại nơi công cộng", một cư dân mạng Trung Quốc bình luận.

Nhưng nhiều người cũng cho rằng, phụ huynh không phải là hoàn toàn có lỗi trong sự việc đau lòng, bởi các em trong độ tuổi mới lớn thường hay nóng vội và hành động theo cảm tính.

"Mẹ của cậu bé hiện là người đau lòng nhất, nên đừng đổ lỗi thêm cho bà ấy nữa. Cũng đừng chỉ trích cậu bé, bởi chúng ta không biết đã bao nhiêu lần cậu bé bị đối xử như thế hoặc cậu ấy đã phải chịu đựng những gì. Xã hội cần quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe tâm lý của các em mới lớn và tiếp thu những phương thức giáo dục mang tính khoa học nhiều hơn", một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ.

Video ghi lại cái chết của Zhang đã thu hút hơn 490 triệu lượt xem sau khi được đăng tải trên Weibo và dẫn tới một cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Sự việc này đã được phơi bày nhưng kết quả còn xót xa hơn!



Trong vài năm ngắn ngủi sau khi con trai rời đi, người mẹ không ngừng dằn vặt bởi sự hối hận trong lòng. Đứa con mà cô ấy yêu hết mình lại bị chính "đôi tay" của mình đẩy xuống vực thẳm... Nhưng thay vì tiếc thương người mẹ mất đi đứa con duy nhất, mọi người lại lên án bà đã chà đạp nhân phẩm của đứa con, thậm chí còn nguyền rủa bà.

Bỗng nhiên, đủ thứ bạo lực mạng ập đến, nhưng người mẹ không hề nói một lời, giống như đứa con trai bị chính mình đánh đập, mắng mỏ, cô ấy chịu đựng mọi thứ bằng lòng bao dung. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị quên đi sự việc này, một người quen thuộc với vấn đề đã tiết lộ sự việc tiếp theo của sự việc này: Người mẹ đã tự tử nhiều lần vì tự trách bản thân và đã qua đời vào năm ngoái. Cô giáo chủ nhiệm cũng phải nhập viện vì trầm cảm, và các bạn cùng lớp đi ngang qua lúc đó cũng trở nên chán nản vì không nắm tay bạn mình kịp thời.

Cái chết của người mẹ, sự nhập viện của cô giáo chủ nhiệm, sự chán nản của các bạn trong lớp, đằng sau những bất hạnh, thực sự còn rất nhiều tình tiết chưa được biết đến.

Khi cậu bé còn nhỏ, gia đình ba người sống hạnh phúc mãi mãi. Điều kiện kinh tế cũng khá. Điều đáng tiếc là cha của cậu bé sau đó đã trục trặc trong hôn nhân và chuyển phần lớn tài sản của gia đình cho người em thứ ba, dẫn đến việc ly hôn của vợ chồng. Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu bé sống với mẹ, và kể từ đó trở nên kín tiếng. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi người quen đã lấy sạch tiền của cha cậu bé và bỏ trốn.

Về phần mẹ của cậu bé, bà đã từ một người vợ giàu có trở thành một người phụ nữ bươn chải để cho con trai mình có cuộc sống vật chất tốt nhất có thể, hàng ngày bà dậy sớm làm nhiều công việc. Nỗi đau cuộc đời đã khiến người mẹ này mất đi những kỳ vọng vào cuộc sống tương lai, và chỉ có con trai là động lực để bà tự nuôi sống bản thân.

Vì vậy, khi biết rằng con trai chơi poker ở trường và không chăm chỉ học tập, niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc đời của cô đã biến mất. Khoảnh khắc nhìn thấy con trai mình, cô đã trút được nỗi oan khuất của mình.

Sau cái chết của con, người mẹ không còn nghị lực đến trường vì nhiều lý do như tự trách bản thân quá mức, đau buồn, suy sụp tinh thần mà chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời đau khổ của mình. Ngược lại, chính bố của cậu bé đã gây náo loạn tại trường với người thân và nhận số tiền bồi thường lớn.

Ở lứa tuổi nhạy cảm, những đứa trẻ cần người lớn hiểu được tâm sinh lý của mình

UNICEF và WHO đã công bố một báo cáo: Tự tử đã trở thành nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở thanh thiếu niên. Sự ra đi đột ngột của các em đến ngay cả người thân cũng không thể hiểu nổi vì sao các em lại từ giã cuộc đời chỉ vì những lí do nhỏ nhặt như thế. Nhưng chúng ta phải nhớ một lẽ thường cơ bản nhất: Không ai trên thế giới này muốn tự tử mà không có lý do!

Các nghiên cứu tâm lý cho biết có khoảng 15-20% trẻ em nhạy cảm hơn mức cần thiết (trung bình) so với các bạn cùng lứa. Đa số các em hay có suy nghĩ quan trọng hóa vấn đề (nhất là khi bị người lớn đe dọa, trách mắng), dễ xúc động và hay tủi thân. Điều đó sẽ trở nên rất nguy hiểm khi trẻ gặp chuyện và phải tự giải quyết đơn thân một mình (không dám cho người lớn biết).

Trẻ tự tử tìm đến cái chết khi gặp vấn đề (dù là nhỏ nhặt, không đáng có) ở trường lớp như trên đa số đều xuất phát từ điều này mà ra. Lúc này, các em sẽ thấy tổn thương (khi bị trách mắng oan ức) – thậm chí hoảng loạn tinh thần (bị đe dọa, đánh mắng) và việc chọn cho mình một kết thúc buồn như hiện nay là điều dễ dàng xảy ra.

Rất nhiều nhà tâm lý, bác sĩ tâm thần đều chung một nhận định, lứa tuổi dậy thì, từ 13-16, hành vi tự tử thường diễn ra bộc phát và rất nhanh, do nhiều yếu tố "bất thường" ở giai đoạn này. Song, một lý do quan trọng hơn chính là thời điểm này, trẻ đang học và thích trở thành người lớn. Đây là độ tuổi được nhận định là trẻ dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý lứa tuổi, là một tất yếu trong giai đoạn chuyển tiếp của các em.

Sai lầm lớn nhất ở một số bậc phụ huynh và ở một số thầy cô giáo là sự chì chiết các em. Đó chính là sự "khủng bố" tinh thần các em, và hậu quả là những phản ứng tiêu cực không kiểm soát được. Cùng với các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cũng phải hiểu được tâm sinh lý của học sinh ở độ tuổi này để dẫn dắt các em trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhiếc móc học sinh hoàn toàn không phải là biện pháp sư phạm đúng.

