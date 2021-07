Bạn biết chưa: "Cặm cụi" ăn cam để bổ sung vitamin C nhưng hóa ra 9 loại thực phẩm này còn nhiều vitamin C hơn cam

Khi bạn nghĩ đến vitamin C, tâm trí của bạn ngay lập tức hướng đến cam, nhưng có những loại trái cây và rau ngon khác còn chứa nhiều vitamin C hơn cả cam. Không những thế, những thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin và dưỡng chất khác cực kì tốt cho sức khỏe.



Vitamin C là một trong nhiều chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chống lại sự phá huỷ gây ra bởi các gốc tự do, cũng như các hóa chất độc hại hoặc chất ô nhiễm như khói thuốc lá. Các gốc tự do có thể tích tụ và góp phần vào sự phát triển của các tình trạng sức khỏe như: ung thư, bệnh tim và viêm khớp.

Ngoài cam, một số thực phẩm giàu vitamin C phải kể đến là:

Khuyến cáo liều khuyên dùng vitamin C

Ai cũng biết vitamin C là một chất có rất nhiều ích lợi đối với sức khỏe con người. Thế nhưng không phải cứ uống vitamin C càng nhiều là càng tốt. Vitamin C nên được sử dụng đúng theo liều khuyến cáo và liều giới hạn của các bác sĩ.

Lượng vitamin C một người cần phụ thuộc vào độ tuổi. Theo Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, lượng khuyến nghị trung bình hàng ngày cho các độ tuổi khác nhau như sau:

Trẻ từ 1 – 3 tuổi: 15mg

Trẻ từ 4 – 8 tuổi: 25mg

Trẻ từ 9 – 13 tuổi: 45mg

Trẻ vị thành niên 14 – 18 tuổi: 75mg (với nam) và 65mg (với nữ)

Người lớn trên 19 tuổi: 90mg (với nam) và 75mg (với nữ)

Một số trường hợp đặc biệt cần bổ sung thêm vitamin C như:

- Người hút thuốc lá nên bổ sung thêm 35mg/ngày so với liều khuyên dùng.

- Phụ nữ khi mang thai nên bổ sung 85mg vitamin C mỗi ngày.

- Phụ nữ đang cho con bú nên bổ sung 120mg vitamin C mỗi ngày.

Cho đến nay, chưa có nghiên cứu về liều lượng vitamin C dành cho trẻ dưới 1 tuổi. Các chuyên gia có đưa ra số liệu ước chừng:

Trẻ dưới 6 tháng: 40mg

Trẻ 7 – 12 tháng: 50mg

Uống vitamin C thời điểm nào là tốt nhất?

Thời gian tốt nhất để uống vitamin C là vào buổi sáng hoặc hai giờ sau bữa ăn. Vitamin C là vitamin hòa tan trong nước giúp cơ thể dễ dàng hấp thu. Cơ thể chỉ lấy lượng vitamin cần thiết và phần dư được loại ra ngoài qua nước tiểu. Vì thế, vitamin này không lưu trữ trong cơ thể.

Tác dụng phụ khi bổ sung quá nhiều vitamin C

Vitamin C không được lưu trữ trong cơ thể (lượng dư thừa sẽ được bài tiết), vì vậy sử dụng quá liều vitamin C không phải là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng điều quan trọng là không được vượt qua giới hạn trên an toàn 2,000 miligam /ngày để tránh gây khó chịu cho dạ dày và dễ gây tiêu chảy.

Ngoài các tác dụng chính điều trị bệnh, Vitamin C cũng có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn như:

- Khó thở

- Phát ban

- Sưng môi, lưỡi, họng hoặc mặt

- Tiêu chảy, co rút dạ dày

- Ợ nóng, buồn nôn

Nếu bệnh nhân gặp phải một trong những biểu hiện kể trên, thì nên ngay lập tức và đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi thêm, không nên cho qua một số biểu hiện nhẹ mà có thể dẫn đến những biến chứng khó lường hơn.