Bản án 30 năm tù cho người mẹ bị gán mác "ác mẫu" giết 4 con: Được giải oan nhờ phát hiện y học, 18 năm cuộc đời biết đòi lại từ ai? (Kỳ cuối)

Sau khi bị kết án 30 năm tù vì tội giết chết 4 đứa con thơ do chính mình dứt ruột đẻ ra, Kathleen Folbigg đã phải "cắn răng" ngồi tù vì không có cách nào minh oan cho bản thân. Người phụ nữ trở nên gầy mòn héo hon sau 18 năm ngồi tù cuối cùng cũng có ngày đòi lại công bằng. Nhưng mọi chuyện có dễ dàng như người ta vẫn nghĩ?

Những bước tiến mới mang lại hy vọng mới

Tháng 11 năm 2020, các nhà khoa học đã công bố bằng chứng thuyết phục hơn.

Giáo sư người Đan Mạch Michael Toft Overgaard, người đứng đầu một nhóm chuyên gia đến từ 6 quốc gia, đã phát hiện ra rằng biến thể CALM2 ở Kathleen và 2 con gái của cô có thể gây bệnh, giống như các biến thể CALM2 khác.

Họ kết luận rằng biến thể này đã làm thay đổi nhịp tim của 2 bé gái, khiến chúng dễ mắc các bệnh về tim - đặc biệt là khi chúng được sử dụng thuốc. Trùng hợp là, đúng thời điểm đó, Sarah đang dùng thuốc kháng sinh để trị ho, trong khi Laura được điều trị bằng paracetamol và pseudoephedrine vì nhiễm trùng đường hô hấp một thời gian ngắn trước khi em qua đời. Laura bị viêm tim thời điểm cô bé qua đời. Và sau đó, 3 giáo sư đã tuyên bố đó là nguyên nhân khiến cô bé tử vong.

Các nhà nghiên cứu viết trong một nghiên cứu được công bố vào tháng 11 năm 2020 trên tạp chí y tế EP Europace: “Chúng tôi cho rằng biến thể này có khả năng dẫn đến cái chết tự nhiên của 2 bé gái".

Còn đối với 2 cậu con trai, các nhà khoa học đã tìm thấy các biến thể khác trong gien BSN của chúng, còn được gọi là Bassoon – một biến thể đã được thừa hưởng từ người mẹ và biến thể còn lại có thể là từ người cha. Cả 2 bản sao của gien BSN có thể khiến tử vong ở trẻ trong các lần động kinh. Các nhà khoa học vẫn đang điều tra xem liệu biến thể này có thể gây ra cái chết của hai cậu con trai hay không. Được biết, Patrick động kinh trước khi qua đời.

Chỉ 75 người trên thế giới được biết là mang đột biến gen CALM1, CALM2 hoặc CALM3 đã được chứng minh là có thể gây tử vong ở trẻ em. Tuy nhiên, trong khi các đột biến gen gây ra SIDS có thể hiếm gặp trên thế giới nói chung, nhưng một khi cha hoặc mẹ có đột biến gen thì khả năng cao là họ sẽ truyền lại cho con cái.

"Cuối cùng, vấn đề không phải là những biến thể này rất hiếm trên thế giới, mà là khả năng Kathleen gặp một người như Craig và có sự kết hợp đột biến này giữa cả hai. Một khi di truyền học đã muốn trỗi dậy thì các con con số thống kê trước đây chỉ còn là "rác" mà thôi" - giáo sư Vinuesa cho biết.

Bà Vinuesa cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy sự trái ngược với những gì đã được đưa ra tại phiên tòa, không cần thiết phải có một lời giải thích cho cả bốn trường hợp tử vong.

“Các bệnh lý đã cho chúng tôi biết có những nguyên nhân khác nhau”, Giáo sư Vinuesa nói.

Nghiên cứu này chưa đủ "sức nặng" để trả lại tự do cho Kathleen, nhưng nó đã có tác động. Các luật sư của Kathleen khởi kiện tại Tòa án phúc thẩm New South Wales, với lập luận rằng công tố viên của cuộc điều tra năm 2019 đã áp dụng sai luật cho các quyết định của mình. Các phát hiện về bộ gen cũng thúc đẩy một bản kiến nghị với hơn 90 chữ ký gửi đến thống đốc bang New South Wales vào đầu tháng này.

"Điều đáng lo ngại sâu sắc là bằng chứng y tế và khoa học đã bị bỏ qua thay vì bằng chứng tình huống. Giờ đây, chúng tôi có một lời giải thích thay thế cho cái chết của những đứa trẻ nhà Kathleen", Giáo sư Fiona Stanley, người đã được công nhận về công trình sức khỏe trẻ em, cho biết trong một tuyên bố tại thời điểm kiến nghị.

Người phát ngôn của Thống đốc Margaret Beazley cho biết đại diện tiểu bang đang xem xét đơn kiến nghị và sẽ tư vấn cho bà. Theo Bộ Cộng đồng và Tư pháp của New South Wales, rất ít người từng được ân xá ở tiểu bang này.

Ngay cả khi Kathleen được trả tự do, cuộc chiến pháp lý của bà có thể vẫn chưa kết thúc. Bà sẽ cần phải đến Tòa án phúc thẩm hình sự để lật lại lời kết tội nếu muốn xóa tên của mình - và đó sẽ là một vấn đề pháp lý một lần nữa nếu người phụ nữ này thực sự muốn được bồi thường cho những năm tháng phải ở trong tù, chịu nhiều oan ức.

"Đối với Kathleen, nghiên cứu mang lại một số hy vọng nhưng bà cũng rất buồn khi nghe tin tức ấy", Chapman, người nói chuyện với Kathleen mỗi ngày, cho biết.

Chapman nói: "Nó là cảm giác giống như bạn đang được thông báo rằng thứ mà bạn mang theo trong cơ thể đã được truyền sang cho các con của mình. Vì vậy, điều đó khá đau lòng về mặt cảm xúc", Chapman nói. "Thực tế là, Kathleen đã mất 4 đứa con. Và cô ấy không được phép đau buồn như một người mẹ bình thường".

Trường hợp của Kathleen là một phần của bức tranh lớn hơn - sự hiểu biết ngày càng tăng về SIDS, quan điểm thay đổi về ý nghĩa của nhiều trường hợp tử vong trong một gia đình và sự chỉ trích rộng rãi hơn về cách tìm ra bằng chứng khoa học trong phòng xử án.

Lời kết tội Kathleen dường như chỉ dựa trên câu nói rằng: "Một trẻ sơ sinh đột tử là thảm kịch, 2 đứa ra đi khiến ta nghi ngờ và tới đứa thứ 3 chết thì đó chỉ có thể là hành vi giết người, cho đến khi được chứng minh ngược lại".

2 phụ nữ ở Vương quốc Anh từng bị kết án dựa trên câu nói này cũng đã được minh oan vào năm 2003.

Câu trả lời về di truyền

Những tiến bộ trong xét nghiệm di truyền, bao gồm cả những phát hiện trong trường hợp của Kathleen, cũng có thể giúp đưa ra câu trả lời cho những người khác khi phải đối mặt với cái chết không rõ nguyên nhân của con họ. Giáo sư Vinuesa nói rằng có khả năng trong vài năm tới, những gia đình khác từng trải qua SIDS sẽ phát hiện ra một loại đột biến gen là nguyên nhân khiến con họ tử vong bất ngờ.

Bà nói: “Trong hầu hết các gia đình từng có người tử vong do SIDS, chưa ai quay lại và giải mã bộ gen của những đứa trẻ". Khi khám nghiệm tử thi phân tử trở nên phổ biến hơn, bà nghĩ rằng sẽ có nhiều giải thích về mặt di truyền hơn cho những cái chết không rõ nguyên nhân. Điều đó có thể giúp các gia đình tìm kiếm câu trả lời và cũng giúp những người lo lắng về việc bị pháp luật nhắm tới.

Bà nói: “Nhiều gia đình sống trong cảnh sợ hãi, vì họ đã có ít nhất 2 đứa con qua đời và họ lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ có người gõ cửa nhà họ với lệnh điều tra của cảnh sát. Bây giờ chúng tôi biết rằng khi bạn có một tình trạng di truyền... nó không phải là hiếm".

Chapman nói rằng Kathleen hy vọng trường hợp của bà sẽ giúp các bậc cha mẹ khác giải thích được những cái chết không thể giải thích được. Chapman nói: “Không chỉ là để Kathleen tự do. Điều quan trọng nhất sau khi bà ấy được trả tự do là điều này sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai khác nữa".

