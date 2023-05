Baifern Pimchanok hé lộ mối quan hệ giữa bố và bạn trai

Xuất hiện trong một sự kiện vào chiều nay (19/5), Baifern Pimchanok tiếp tục được giới truyền thông săn đón.

Mỹ nhân 'Yêu nhầm bạn thân' gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp và ngọt ngào. Kể từ khi công khai hẹn hò với Nine Naphat, công chúng nhận xét rằng, trông Baifern Pimchanok lúc nào cũng rạng rỡ và hạnh phúc.

Baifern Pimchanok xinh đẹp, rạng rỡ tại sự kiện

Ngay khi xuất hiện tại sự kiện, Baifern Pimchanok liên tục nhận được câu hỏi từ truyền thông liên quan tới chuyện tình cảm với Nine Naphat. Dù công khai chuyện tình cảm từ tháng 12/2022, nhưng cả hai mới chỉ chính thức gọi nhau là người yêu cách đây vài ngày.

Baifern Pimchanok ngại ngùng hé lộ, mỗi sáng thức dậy bạn trai sẽ thường là người nhắn tin trước. Theo đó, Nine Naphat thường nhắn câu 'buổi sáng tốt lành' với bạn gái.

Giới truyền thông cũng hỏi về phản ứng của Nine Naphat khi vài ngày trước, Baifern Pimchanok đi biển cùng bạn và có đăng hình diện đồ bơi lên trang cá nhân. Nữ diễn viên 'Yêu thầm bạn thân' cho biết, bạn trai khen cô đáng yêu. Tuy nhiên cũng có nhắc nhẹ rằng, đừng diện đồ hở quá.

Về mối quan hệ giữa phụ huynh và bạn trai, Baifern Pimchanok nói, Nine cùng bố cô thường xuyên nhắn tin riêng với nhau. 'Bình thường bố luôn tôn trọng quyết định của tôi. Chỉ hy vọng con được hạnh phúc. Bố và Nine cũng có nhắn tin gọi điện riêng với nhau. Vào ngày sinh nhật bố, Nine cũng gửi hoa và quà tới', Baifern Pimchanok hé lộ.