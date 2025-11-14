Bài toán chỉ cần áp dụng kiến thức lớp 2 nhưng khiến nhiều netizen "bó tay", còn thí sinh Olympia nhắm mắt là ra

Nếu là fan của Đường Lên Đỉnh Olympia, hẳn bạn từng không ít lần thốt lên: “Ủa, bài toán nhìn khó vậy mà giải ra lại dễ đến bất ngờ!”. Chính những câu hỏi tưởng hóc búa, nhưng lại có lời giải đơn giản này đã tạo nên sức hút riêng của Olympia – nơi mà chỉ một khoảnh khắc “ngộ ra” thôi cũng đủ khiến cảm xúc bùng nổ.

Chẳng hạn, trong phần thi Về đích của trận chung kết Olympia 2021, thí sinh Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội) đã gặp một câu hỏi kiểu như vậy.

Câu hỏi như sau: “Một học sinh viết 10 số tự nhiên từ 1 đến 10 lên bảng và chơi trò sau: Mỗi lần xóa hai số a và b bất kỳ, rồi ghi lên bảng số (a + b + 1). Hỏi sau 9 lần chơi, số còn lại trên bảng là bao nhiêu?”.

Câu hỏi này khiến nhiều netizen phải “xoắn não”. Nhưng Hải An chỉ mất 1-2 giây để đưa ra đáp án chính xác, trong khi khán giả còn chưa kịp hiểu đề.

Thực ra, cách giải khá đơn giản: mỗi lần xóa a và b, tổng các số trên bảng tăng 1. Chơi 9 lần thì tổng tăng 9. Tổng ban đầu của 10 số tự nhiên liên tiếp là 1 + 2 + … + 10 = 55. Cộng thêm 9, tổng cuối cùng là 64.

Bài toán khiến nhiều netizen bối rối.

Nhiều học sinh nhận xét, bài toán này chỉ cần kỹ năng tính toán cơ bản, nhưng cách ra đề dễ gây bối rối, cộng với áp lực 20 giây, khiến câu hỏi hoàn toàn xứng đáng xuất hiện trong trận chung kết.

Trước đó, ở Olympia năm thứ 15, trận thi tuần 3, quý 3, một câu hỏi tưởng “không khó” cũng khiến thí sinh lúng túng: “Một đoàn du lịch 36 người qua sông bằng thuyền. Thuyền chở tối đa 6 người kể cả người lái, và trong đoàn chỉ có 1 người biết lái. Hỏi đoàn qua sông ít nhất bao nhiêu chuyến?”.

Thí sinh Hữu Trí trả lời 8 chuyến, nhưng chưa đúng. Một thí sinh khác nhanh tay nhấn chuông, đưa ra đáp án 7 chuyến với lý giải:

- 36 người trừ người lái còn 35.

- Mỗi chuyến ngoài người lái, chở được 5 người.

- 35 ÷ 5 = 7 chuyến.

Những câu hỏi kiểu này chính là minh chứng cho sức hấp dẫn của Olympia tưởng khó nhưng lại đơn giản, vừa thử thách tư duy, vừa đòi khả năng phản xạ nhanh trong áp lực thời gian.