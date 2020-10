Bài thơ "Gọi tìm đồng đội" viết về 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn trên đường đi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 gây xúc động mạnh

Mới đây, bài thơ "gọi tìm đồng đội" viết về việc lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Còn ai không?

Đồng đội ơi...

Tiếng gọi khàn đi giữa đồi núi lở

13 con người dễ bị vùi đâu đó

13 chiến sĩ vượt núi đi cứu người...

Còn ai không?

Đồng đội ơi...

Hãy đáp lại một lời thôi cũng được

Một lời thôi...yếu ớt

Chúng tôi ở đây! Đồng đội ơi...

Cả nước đang hướng về thấp thỏm Huế ơi...

Khúc ruột miền Trung vẫn chìm trong biển nước

Trên núi thẳm rừng xanh kia vọng lên muôn điều ước

Vọng lên muôn điều, đáp lại "đồng đội ơi"

Mạ, con ở nhà khóc cạn nước mắt rồi

Đồng đội kiếm tìm cũng kêu gào khản tiếng

Nước mắt đau thương tuôn đầy như biển

Đồng đội ơi, nghe tiếng... tìm về

Đừng nằm dưới đất kia

Đừng trôi theo lũ ống

Đừng từ bỏ hi vọng mong manh về sự sống

Đồng đội ơi! Cả nước đang kiếm tìm

Về đi nhé các anh đừng lặng im!.

Thơ: Bùi Đời

Được biết, tác giả bài thơ là nhà báo Bùi Tiến (quê Hà Tĩnh). Tác giả chia sẻ, khi đang ngồi trên xe từ Hà Nội về Hà Tĩnh, anh xem đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng vũ trang tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại khu vực trạm kiểm lâm 67. Nơi đây là điểm dừng chân của 13 cán bộ, chiến sĩ trên đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 để thực hiện công tác cứu hộ.

Những bình luận đầy xúc động từ cộng đồng mạng

Vụ sạt lở đất bất ngờ đổ xuống đã vùi lấp Trạm kiểm lâm 67, không còn để lại một dấu tích. Lực lượng chức năng đang nổ lực ngày đêm tìm kiếm 13 người cán bộ, chiến sĩ mất tích.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài thơ nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận chia sẻ buồn đau, mất mát với con người miền Trung sau trận mưa lũ. Cộng đồng mạng cầu mong, hi vọng 13 cán bộ, chiến sĩ sẽ bình an trở về.

Trạm kiểm lâm 67 - nơi 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích sau khi bị lũ ống quét qua.

Liên quan đến sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 19 người mất tích và 1 nạn nhân tử vong.

Trước đó, nhận được tin báo thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) gặp sự cố sạt lở, hơn 10 người mất liên lạc.

Lực lượng chức năng đã cử một đoàn công tác gồm 21 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để xác minh thông tin, cứu hộ cứu nạn.

Khi đoàn nghỉ chân tại khu vực Trạm kiểm lâm 67 thì bất ngờ bị sạt lở đất, vùi lấp không để lại một dấu tích. 8 cán bộ, chiến sĩ may mắn thoát nạn nhưng 13 người khác mất tích.

Đến sáng nay 15/10, lực lượng chức năng vẫn đang nổ lực tìm kiếm.