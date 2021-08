Bài tập thon gọn bắp tay tại nhà cùng HLV Mai Chi: Những động tác quen thuộc nhưng hiệu quả vô cùng bất ngờ

Phần bắp tay to, có nhiều mỡ thừa thường khiến chị em dễ tự ti khi diện áo hay váy hai dây trong những ngày hè. Nguyên nhân gây mỡ thừa ở bắp tay xuất phát từ rất nhiều lý do. Một trong số đó là do quá trình tích tụ mỡ thừa ở vùng cánh tay quá nhiều, lâu dần khiến cánh tay bị mềm nhão, chảy xệ. Nhưng hiện nay, chị em có thể cải thiện vấn đề này ngay tức khắc chỉ với 5 bài tập thon gọn bắp tay cùng HLV Mai Chi. Không cần đi đâu xa, chỉ 15 phút ngay tại nhà mỡ bắp tay sẽ biến mất vô cùng nhanh và an toàn.

Là phụ nữ phải ngon - Bài tập thu gọn bắp tay.

1. Bài tập thon gọn bắp tay: Squat + side kick

Về bản chất, bài tập này cũng sẽ cải thiện sự cân bằng và phối hợp vận động. Chị em có thể đốt cháy nhiều calo hơn so với bài tập squat đơn giản.

Cách thực hiện:

Bước 1: Ở tư thế đứng, giữ hai chân cách xa nhau và gập đầu gối. Nắm chặt tay ở ngang ngực.

Bước 2: Cong chân và thực hiện động tác squat đơn giản. Kéo mình lên trong khi nâng chân sang một bên. Mắt nhìn về phía trước. Sử dụng các động tác nhanh.

Lưu ý: Gồng core, gối mở theo hướng mũi chân, khi đá không lấy đà.

2. Bài tập thon gọn bắp tay: One leg Glute Bridge

Để có một cơ thể săn chắc, chị em cần thực hiện các động tác đúng và đạt chuẩn nhất có thể theo từng nhịp, phối hợp đều đặn.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn nằm ngửa trên thảm tập.

Bước 2: Co gối một chân, lòng bàn chân giữ nguyên trên sàn.

Bước 3: Chân còn lại nâng lên cao, đồng thời đẩy hông với chân đang co gối trên sàn.

Lưu ý: Đè lưng dưới xuống trước khi đẩy hông lên và siết mông ở điểm trên cùng giữ 1 giây rồi xuống.

3. Bài tập thon gọn bắp tay: Bent-over Row

Bài tập này giúp phát triển sức mạnh, khả năng chịu đựng của cơ thể, hỗ trợ rất tốt cho các bài tập khác.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bắt đầu với tư thế đứng thẳng người, hai tay nắm chặt bánh tạ hoặc bất kỳ dụng cụ nào nặng tại nhà.

Bước 2: Đầu gối hơi cong xuống, người hơi hướng về phía trước và giữ thẳng lưng.

Bước 3: Dùng khuỷu tay kéo tạ lên về phía người bạn, đến vị trí cao nhất thì giữ trong 2 giây. Từ từ hạ xuống vị trí ban đầu sau đó lặp lại.

Lưu ý: Gồng bụng, giữ lưng ổn định, kéo cùi chỏ lên sao cho cẳng tay vuông góc với sàn.

4. Bài tập thon gọn bắp tay: Reverse Plank

Khi chị em đã quá nhàm chán với kiểu Plank sấp người thông thường thì nên thử tập Reverse Plank. Bài tập này sẽ không còn ở tư thế cơ bản nữa mà chị em sẽ ngửa người lên trời.

Cách thực hiện:

Bước 1: Nằm ngửa trên sàn hoặc thảm tập, hai tay chống một bên người. Ngón tay hướng về phía bàn chân và chân phải luôn duỗi thẳng.

Bước 2: Tiếp theo, nâng hông lên vị trí cao nhất. Tựa người trên tay và gót chân, tạo thân người thành 1 đường thẳng. Giữ yên tư thế này lâu nhất khi có thể.

Lưu ý: Khi đẩy người lên, cổ tay đặt ngay dưới vai.

5. Bài tập thon gọn bắp tay: Mountain climb

Bài tập này đã quá quen thuộc với hội chị em. Mountain climb không chỉ giúp giảm mỡ bắp tay, bắp chân mà còn có lợi cho cơ bắp và sức khỏe tim mạch. Chúng tăng cường sự mềm dẻo và lưu thông máu cho cơ thể

Cách thực hiện:

Bước 1: Bắt đầu với tư thế hít đất, trọng lượng cơ thể trên tay và ngón chân. Co gối và hông, đưa một chân lên cho đến đầu gối dưới hông.

Bước 2: Nhanh chóng dùng lực thay đổi chân, duỗi chân đang co cho tới khi thẳng. Đưa chân kia lên.

Lưu ý: Giữ cẳng chân gần mặt sàn, hơi cong bụng lại.

Chị em nhớ tập đủ thời lượng của mỗi động tác để đốt mỡ bắp tay nhanh và hiệu quả nhé!.

Đặc biệt, HLV Mai Chi lưu ý nếu chị em muốn giảm mỡ tay cần tập trung vào các bài sử dụng nhiều nhóm cơ. Điều này giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất và tiêu hao năng lượng hiệu quả. Ngoài ra, nó còn tránh việc tác động trực tiếp quá nhiều vào bắp tay khiến cơ tay phát triển thêm. Đừng chỉ chăm chăm vào tập các bài chuyên về tay nhé!. Chị em hãy nhớ kiên trì tập luyện và không bỏ dở giữa chừng. Đặc biệt phải xây dựng chế độ ăn uống khoa học, hợp lý, có đầy đủ Protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất để đạt được hiệu quả tốt nhất.