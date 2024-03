Sau 25 tuổi, quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại, đồng thời do ngồi làm việc lâu nên bụng sẽ dễ tích tụ mỡ, thậm chí có nhiều người nhìn gầy nhưng bụng lại to do thói quen ngồi nhiều mà không vận động. Để giảm thiểu tình trạng béo bụng, bạn có thể tham khảo một số bài tập của Youtuber Naru Fitness Video. Hiện video về bài tập giảm mỡ bụng dưới của cô đã đạt hơn 29 triệu lượt xem, nhiều cư dân mạng còn cho biết họ rất ấn tượng sau khi thử nghiệm thực tế, chỉ mất ba ngày là có thể đạt được kết quả đáng kinh ngạc.

Bài tập giảm mỡ bụng dưới hiệu quả.

*Lưu ý: Mỗi động tác thực hiện trong vòng 30 giây

Động tác 1: Gập bụng

Đối với những người mới bắt đầu, đây là bài tập đơn giản, không ảnh hưởng đến cột sống cổ và cũng là bài tập giảm béo bụng rất hiệu quả.

Đầu tiên, bạn nằm thẳng trên mặt đất, gập đầu gối và chống bàn chân lên, hai tay đặt lên chân, sau đó dùng cơ bụng nâng người lên. Chú ý nhịp thở sẽ là nâng lên thì thở, hạ xuống thì hít vào. Thực hiện động tác này trong 30 giây trước khi chuyển sang hành động tiếp theo.

Động tác 2: Nâng từng chân

Ở tư thế này, bạn nằm ngửa, hai tay đặt ở hai bên đầu và hai chân rộng bằng hông, sau đó nâng từng chân lên sao cho bắp đùi và cẳng chân khi nâng lên tạo thành góc 90 độ. Khi tập động tác này, bạn sẽ cảm nhận phần bụng dưới được tác động nhiều.

Động tác 3: Nâng 2 chân

Động tác tiếp theo cũng tương tự như động tác trên, sau khi nằm ngửa, gập đầu gối sao cho hai chân tạo thành góc 90. Sau đó hạ chân xuống đất cho đến khi gần chạm sàn rồi lại nâng chân lên.

Động tác 4: Kéo giãn cơ

Nhiều người mong muốn có một vòng eo thon gọn nhưng sau khi tập luyện chăm chỉ, họ nhận thấy vòng eo không được thon thả như mong muốn. Thực tế thông qua việc kéo dãn, chúng ta có thể giúp cơ bụng săn gọn và giúp các đường nét trông đẹp hơn.

Ở tư thế này, bạn nằm úp mặt, kéo hai tay sát vai, giữ hông sát trên mặt đất, chống khuỷu tay thẳng, nhìn về phía trước và giữ nguyên tư thế trong 30 giây.

Động tác 5: Động tác Plank

Động tác này giúp tập luyện các cơ sâu của cột sống thắt lưng và bụng, đặc biệt là cơ bụng ngang, động tác này được công nhận là hiệu quả trong việc rèn luyện cơ lõi.

Ở động tác này, bạn giữ hai chân sát nhau hoặc rộng bằng vai, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân dựng thẳng. Đầu, vai, lưng, mông và chân trên cùng một đường thẳng, giữ tư thế trong 30 giây.

Động tác 6: Nâng chân hình chữ V

Ngồi trên thảm, co hai chân lên sao cho bắp chân song song với mặt đất, đặt hai tay ra phía sau để giữ thăng bằng sau đó nâng chân lên - xuống nhịp nhàng trong vòng 30 giây. Động tác này luôn giữ lưng thẳng, tránh gù lưng.

Động tác 7: Nâng chân và gập bụng

Động tác này hơi khó nhưng lại rất hiệu quả để xây dựng cơ bụng săn chắc. Đầu tiên, bạn nằm ngửa, đặt hai tay lên tai, nâng chân lên sau đó dùng cơ bụng nâng người lên sao cho tay phải chạm chân trái và ngược lại. Lần lượt nâng chéo người 2 bên trong 30 giây.

Động tác 8: Đạp chân ếch

Ngoài tác dụng làm thon bụng, động tác này còn rất tốt cho phần khung xương chậu của các chị em.

Đầu tiên chúng ta co gối lên sao cho lòng bàn chân chạm vào nhau, sau đó duỗi về phía trước rồi trở về vị trí ban đầu. Khi thực hiện động tác này, bạn hãy đặt tay lên bụng và cảm nhận vùng cơ lõi đang được tác động.

Nguồn: Beauty321