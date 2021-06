Bài phỏng vấn độc quyền của Song Hye Kyo trên ELLE Singapore, tiết lộ những câu chuyện đời tư phía sau hình ảnh hào nhoáng

Cách đây vài ngày, tạp chí Elle Singapore đã "nhá hàng" hình ảnh gương mặt trang bìa tháng 7/2021. Và không để fan hâm mộ chờ đợi lâu, sự trở lại của Song Hye Kyo cùng bài phỏng vấn tâm tình trên tạp chí sau thời gian dài vắng bóng lại tiếp tục gây bão dư luận.



Trong bài viết của mình, tay viết Farisia Thang đã dành nhiều thời gian điểm lại hành trình nghệ thuật của Song Hye Kyo với vô số những thăng trầm cùng những bước ngoặt quan trọng. Bài báo của Farisia Thang không hoàn toàn là một bài phỏng vấn Q & A, nó giống một cuộc trò chuyện giữa hai người quen cũ.

Farisia Thang và Song Hye Kyo cùng nhau hồi tưởng lại quá khứ, nhắc nhau về những ước mơ thời son trẻ hay những câu chuyện ở hiện tại và cả tương lai. Trong đó, có những điều đã từng được Song Hye Kyo chia sẻ, cũng có những bí mật chưa được tiết lộ.

Chúng tôi xin đăng tải lại một phần của cuộc trò chuyện độc quyền của Song Hye Kyo trên tạp chí Elle Singapore.

KHÔNG CÓ THẤT BẠI NÀO CÓ THỂ ĐÁNH GỤC

Mở đầu bài viết, Farisia Thang đã nhắc lại bộ phim kinh điển trong sự nghiệp của Song Hye Kyo - Trái Tim Mùa Thu. Với những fan hâm mộ dòng phim truyện Châu Á thì có lẽ bộ phim Trái Tim Mùa Thu là một trong những bộ phim chứng minh sự phát triển mạnh mẽ của trào lưu Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc).

Không chỉ có ý nghĩa bước ngoặt với làn sóng văn hóa Hàn Quốc, bộ phim còn được cho là viên gạch vững chắc nhất đưa tên tuổi Song Hye Kyo vươn xa trở thành ngôi sao hàng đầu của xứ sở Kim chi.

Trước khi trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Châu Á, là một diễn viên được ca tụng ở khắp nơi thì ít ai biết rằng Song Hye Kyo từng mơ ước làm một vận động viên thể thao. Song Hye Kyo từng được đào tạo để trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật trước khi bắt đầu làm người mẫu ảnh ở tuổi 14.

Trước khi nổi tiếng với vai diễn Eun Seo trong Trái Tim Mùa Thu, Song Hye Kyo từng góp mặt trong One of A Pair (1997) và First Love (1996–1997). Tất nhiên, với vị trí của Song Hye Kyo ở thời điểm đó, tất cả chỉ là những vai phụ không gặt hái bất kỳ tiếng tăm nào. Thế nhưng, Song Hye Kyo không mấy bận tâm. Chia sẻ với Farisia Thang, Song Hye Kyo thẳng thừng nói: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy áo lực phải thành công".

Mặc dù vậy, thành công lại đến với Song Hye Kyo vào thời điểm bất ngờ nhất. "Rất may mắn, tôi đã có cơ hội tham gia vào Trái Tim Mùa Thu và nhận được sự yêu thích của mọi người. "Được yêu thích" có lẽ là cách nói khiêm tốn của Song Hye Kyo bởi trên thực tế với vai diễn này người đẹp họ Song đã gần như "nổi tiếng chỉ sau 1 đêm" trên toàn Châu Á. Với giải thưởng đầu tay tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 37 với vai diễn tại Trái Tim Mùa Thu, Song Hye Kyo trở thành bảo chứng cho phim truyền hình và là một trong những gương mặt đáng xem nhất trên màn ảnh.

Sau Trái Tim Mùa Thu, Song Hye Kyo tiếp tục ghi dấu ấn với All In (2003) diễn cùng Lee Byung Hun, Full House (2004) kết hợp "Hoàng tử nhạc Pop" của Châu Á khi ấy - Bi Rain hay That Winter, the Wind Blows (2013) với Jo In Sung.

Mặc dù đã thành công với nhiều vai diễn khác nhau nhưng với Song Hye Kyo, vai diễn ấn tượng nhất, dự án đáng nhớ nhất vẫn là Trái Tim Mùa Thu. "Tôi luôn đưa ra một câu trả lời trong các cuộc phỏng vấn của mình - Trái Tim Mùa Thu là dự án đáng nhớ nhất. Đó là vai diễn đã đưa tôi đến ngày hôm nay", Song Hye Kyo chia sẻ.

Năm 2005, Song Hye Kyo lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với bộ phim My Girl and I đóng cùng đàn anh Cha Tae Hyun. Bộ phim được xem là thất bại khi có thành tích phòng vé khá mờ nhạt. Tuy nhiên, điều này không hề đánh gục được Song Hye Kyo.

Khi rò rỉ thông tin Song Hye Kyo góp mặt trong bộ phim điện ảnh Hwang Jin Yi, người đẹp họ Song đã nhận phải rất nhiều lời phản đối vì cho rằng ngoại hình có phần "dễ thương" không phù hợp. Tuy nhiên, điều khiến người khác nản lòng lại càng khiến Song Hye Kyo quyết tâm hơn.

Song Hye Kyo đã thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để chứng minh rằng sự nghi ngờ của họ là sai lầm và trở lại hoành tráng với một hình ảnh mới - hình ảnh mà cô duy trì suốt 14 năm tiếp theo.

"Tôi nghĩ rằng mỗi vai diễn mới tôi tham gia đều là một thử thách", Song Hye Kyo chia sẻ. "Tôi luôn nghĩ về việc làm thế nào để có thể thể hiện được nhân vật một cách tốt hơn cho khán giả", người đẹp nói thêm.

Hình ảnh thu nhỏ của vẻ đẹp Hàn Quốc

"Người hâm mộ không chỉ mê mẩn những tác phẩm của Song Hye Kyo. Nhiều người đã công nhận rằng Song Hye Kyo là hình ảnh thu nhỏ của vẻ đẹp Hàn Quốc. Họ đã cố gắng mô tả vẻ đáng yêu trường tồn của Song Hye Kyo bằng một loạt các tính từ mỹ miều: thanh tao, thanh lịch và vương giả, trong khi vẻ nữ tính đương đại của Song Hye Kyo dường như được tạo riêng cho ánh đèn sân khấu.

Trong những thông tin thoáng qua về Song Hye Kyo từ các cuộc phỏng vấn và những câu chuyện cá nhân, cô ấy có tài ăn nói và điềm đạm, luôn sống thật với con người mình. Và chính sự quyến rũ này đã thu hút các thương hiệu hàng đầu tìm tới nữ diễn viên Hàn Quốc để mong cô làm đại sứ của họ", biên tập viên Farisia Thang viết về Song Hye Kyo.

Chia sẻ về điều này, bản thân Song Hye Kyo cho biết cảm thấy may mắn khi được làm việc với các thương hiệu mà cô yêu thích. Thế nhưng, Song Hye Kyo lại không hề để bản thân mình bị cuốn theo sự hào nhoáng của những mảng màu lung linh tron cuộc sống.

"Khi bạn thấy một quảng cáo hoặc một ấn phẩm thời trang, tôi biết rằng chúng trông rất quyến rũ bởi vì tôi đã được trang điểm và chụp như vậy để khoe ra những nét đẹp nhất. Và thực tế là những tác phẩm như vậy đã giúp tôi nhận được tình cảm to lớn từ công chúng. Nhưng ngày thường, tôi cũng chỉ là một Song Hye Kyo giống như bao người khác. Tôi không nghĩ rằng tôi có cuộc sống khác mọi người là bao", Song Hye Kyo chia sẻ trên Elle Singapore.

Nổi tiếng từ rất sớm, Song Hye Kyo dường như đã làm quen với việc mình luôn là tâm điểm của sự chú ý. Có lẽ vì thế cô càng trân trọng hơn những giây phút riêng tư. Người đẹp họ Song tâm tình: "Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc hồi còn trẻ, việc được chú ý đã trở thành một điều khá là hiển nhiên với tôi. Nhưng trong khoảng thời gian riêng tư, tôi dành thời gian cho những thú vui cá nhân".

Thời gian gần đây, sau khi trở về cuộc sống độc thân, kết thúc cuộc hôn nhân gần 2 năm với Song Joong Ki, Song Hye Kyo dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cô tiết lộ, cô nhận ra những thú vui liên quan đến sáng tạo và nghệ thuật: "Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều, nhưng tôi thích ngắm các bức tranh và bức vẽ".

Không có gì ngạc nhiên khi trong 10 năm qua, Song Hye Kyo đã hợp tác với Giáo sư Seo Kyoung Duk từ Đại học Nữ sinh Sungshin để tặng tài liệu quảng cáo và sách hướng dẫn bằng tiếng Hàn đến các di tích lịch sử, phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng trên thế giới.

"Tôi luôn nghĩ rằng thật không may khi tôi không thể tìm thấy thông tin bằng tiếng Hàn khi tôi đi du lịch đến những nơi khác nhau trên thế giới. Dự án này trở nên đặc biệt hơn bởi vì mọi người nói với tôi rằng họ trải nghiệm được nhiều hơn khi tìm thấy những thông tin bằng tiếng Hàn trong chuyến du lịch của mình", Song Hye Kyo chia sẻ.

Những ngày không đóng phim, Song Hye Kyo tự thưởng cho mình khoảng thời gian lười biếng ở trong nhà bên cạnh chú cún cưng và đọc cuốn sách mà mình yêu thích.

Mới đây, cô đã chia sẻ trên mạng xã hội một cuốn sách được viết bởi Park Yong Man. "Cuốn sách mới được xuất bản ở Hàn Quốc có tên My Life Stories: The Light in My Shadows. Sau khi đọc về cuộc sống của anh ấy, tôi đã nghĩ về việc mình cần phải làm việc và sống tốt hơn như thế nào. Tôi đã cười và đã khóc khi đọc cuốn sách nhưng suy cho cùng, trái tim tôi thấy thật ấm áp", người đẹp họ Song chia sẻ.

25 năm ở trong làng giải trí với vị trí hiện tại là ngôi sao toàn cầu nhưng Song Hye Kyo luôn đặt cho mình những tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân.

Kết thúc bài báo của mình, Farisia Thang nhắn nhủ rằng: Tại thời điểm này, nếu chỉ gọi Song Hye Kyo là một nữ diễn viên thì dường như không thể bao hàm hết phạm vi công việc và thành tích của cô ấy.

Với sự kỷ luật và ý chí mà Song Hye Kyo áp dụng trong mọi vai trò, danh hiệu nghệ sĩ có lẽ sẽ chính xác hơn. "Ước mơ tăng dần cùng với những người mơ mộng. Vì vậy, hài lòng khi một giấc mơ đã trở thành hiện thực có nghĩa là bạn đã ngừng mơ ước ". Và Song Hye Kyo vẫn chưa hoàn thành giấc mơ của mình".

Cô nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về mục tiêu cuối cùng. Tôi luôn nghĩ về hiện tại và cách cố gắng sống hết mình với những gì tôi có được cho tới ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng khi tôi nỗ lực hết mình trong những giây phút hiện tại, những điều tốt đẹp sẽ đến ".