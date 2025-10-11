Bạch Lộc bật khóc thừa nhận mắc bệnh nặng, bị sụt cân nghiêm trọng

Mới đây, tại buổi lễ mừng phim đóng máy, Bạch Lộc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi nghẹn ngào chia sẻ rằng cô đang mắc phải một “chứng bệnh nan y”. Lời tâm sự bất ngờ, cộng với gương mặt gầy gò và giọng nói run run, đã khiến bầu không khí hôm ấy chùng xuống – nhiều fan rơi nước mắt vì thương thần tượng của mình.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Bạch Lộc nói về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, ví von tâm trạng như “chiếc lá giữa gió” – vừa đau đớn, vừa mang chút hy vọng. Cô nghẹn ngào: “Tôi đang bị một căn bệnh khó nói, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua.”

Nữ diễn viên bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu kéo dài, vùng đau lan từ đầu xuống cột sống cổ và vùng cổ vào tháng 7.

Từ đôi mắt rưng rưng của cô, người xem có thể cảm nhận rõ sự mạnh mẽ và can đảm. Những lời an ủi, động viên từ fan trở thành nguồn năng lượng giúp nữ diễn viên trẻ thêm vững vàng.

Thời gian qua, nhiều người nhận ra Bạch Lộc đã gầy đi rõ rệt. Gương mặt hốc hác, thân hình mảnh mai khiến không ít khán giả xót xa. Dù đang trong giai đoạn khó khăn, cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và hoàn thành mọi cảnh quay của đoàn phim trước khi nghỉ ngơi.

Trong mắt đồng nghiệp, Bạch Lộc luôn là một nghệ sĩ nghiêm túc, cầu toàn, hết lòng vì vai diễn. Từ Trường Nguyệt Tẫn Minh đến Ninh An Như Mộng, mỗi nhân vật của cô đều ghi dấu ấn bằng cảm xúc chân thật và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Một đồng nghiệp thân thiết từng chia sẻ: “Cô ấy là kiểu người sẽ cười dù rất mệt, sẽ quay lại cảnh đó dù đã khóc nức nở. Có lẽ vì thế mà khán giả yêu thương Bạch Lộc đến vậy.”

Khi Bạch Lộc bật khóc nói về bệnh tình, hàng nghìn bình luận tràn ngập mạng xã hội với hashtag Bạch Lộc phải mạnh mẽ lên. Fan viết thư, gửi hoa, thậm chí lập nhóm quyên góp gửi lời chúc sức khỏe đến cô.

Ngược lại, nữ diễn viên không quên bày tỏ lòng biết ơn: “Tình cảm của mọi người là lý do khiến tôi không gục ngã.” Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ như được xóa nhòa – chỉ còn lại sự đồng hành và thấu hiểu.

Dù chưa tiết lộ rõ tình trạng cụ thể, người hâm mộ đều mong Bạch Lộc có thể sớm nghỉ ngơi, điều trị và lấy lại sức khỏe.