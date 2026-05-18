Bác sỹ chuyên khoa nhi bày cách phòng ngừa hăm tã ở trẻ

Đó là lời khuyên của Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Tú, chuyên gia Nhi khoa tại Phòng khám nhi Tâm Nhi với 20 năm kinh nghiệm khám - chữa bệnh cho trẻ em trong chuỗi series "Đồng hành cùng 1 triệu trẻ em trong 60 ngày đầu đời" được thực hiện bởi Supdry - thương hiệu tã bỉm của triệu bé yêu.

Theo Tiến sỹ Tú, hăm tã diễn ra dai dẳng không hoàn toàn do cha mẹ chăm sóc sai cách, mà còn liên quan đến đặc điểm sinh lý làn da của trẻ trong những năm tháng đầu đời. Thông thường, lớp da của trẻ sơ sinh mỏng hơn so với người lớn. Do đó, khả năng bảo vệ, chống ma sát và giữ nước đều yếu hơn.

TS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Tú chia sẻ về nguyên nhân gây ra hăm tã ở trẻ nhỏ

Bác sĩ nhận định có 3 yếu tố chính làm suy yếu hàng rào bảo vệ da bé là tiếp xúc với độ ẩm kéo dài, nhiệt độ tại vùng da tiếp xúc tăng cao và lực ma sát quá mạnh.

"Hăm tã thường không xuất hiện ngay sau một lần da bị ẩm ướt, mà là hệ quả của quá trình da chịu tổn thương do bị kích thích", bác sĩ Tú chia sẻ.

Bác sỹ mô tả các triệu chứng hăm tã hay gặp của trẻ bao gồm trằn trọc, ngủ không sâu giấc, hay ngứa ngáy, khó chịu, vặn mình liên tục khi đóng bỉm. Ngoài ra, tại vùng da tiếp xúc với tã bỉm hoặc khăn ướt có thể xuất hiện tình trạng mẩn đỏ nhẹ.

Trẻ xuất hiện ban đỏ ở vùng mặc tã

Các triệu chứng ban đầu này của hăm tã có thể dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo nếu cha mẹ không phát hiện kịp thời, tình trạng trên sẽ tiến triển nặng lên. Trẻ có thể viêm da, nhiễm khuẩn toàn thân và gặp nhiều biến chứng nặng.

Để phòng tránh hăm tã ở trẻ, bác sỹ khuyến cáo cha mẹ tạo môi trường tiếp xúc với da trẻ thật sạch sẽ, khô thoáng và mềm mại. Do đó, những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp có vai trò quan trọng giúp trẻ có làn da khỏe mạnh.

Cách thay tã bỉm cho con đúng cách

Bước 1: Tháo bỏ bỉm cũ

- Đặt bé nằm ngửa, kê đầu trên khăn mềm.

- Tháo miếng dán trên quần tã cho bé.

- Nắm 2 chân bé lên để rút tã khỏi mông của trẻ.

Bước 2: Lau người bé từ trước ra sau

- Vệ sinh cho bé bằng khăn ướt hoặc rửa bằng nước ấm (nếu bé đại tiện) thứ tự các vùng: bẹn, bộ phận sinh dục, hậu môn trước.

- Kiểm tra các vùng da sau mông, bẹn, sinh dục xem có mẩn đỏ không.

- Dùng khăn mềm, khô lau sạch lần nữa. Vùng mặt tã sau đó để da thoáng và tự khô trong thời gian từ 1 đến 2 phút trước khi mặc tã mới.

- Dùng khăn ướt, khăn mềm khô lau mông, bẹn, bộ phận sinh dục cho bé.

Bước 3: Thay bỉm sạch cho bé

- Chọn miếng lót mềm, thấm hút nhanh (miếng lót hình chữ V) giúp ôm sát chân bé và chống tràn nước tiểu sang hai bên.

- Gỡ dải keo định vị dính chắc chắn lên quần tã để giảm thiểu tình trạng bị lệch khi bé cử động nhiều.

- Nhấc 2 chân bé lên, đưa quần tã vào rồi dán đai, kẹp 2 bên cho vừa vặn.

- Rửa tay sau khi vệ sinh cho bé.

Cập nhật các kiến thức trong chăm sóc trẻ, ngày càng nhiều cha mẹ lựa chọn những dòng tã bỉm có khả năng kiểm soát độ ẩm và giảm ma sát hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ làn da nhạy cảm của bé.

Supdry - Chiến dịch "Đồng hành cùng 1 triệu trẻ em trong 60 ngày đầu đời"

Trong số đó, các sản phẩm của Supdry - thương hiệu đã và đang đồng hành cùng hàng triệu cha mẹ trong hành trình chăm sóc bé từ những ngày đầu đời. Supdry cung cấp dòng bỉm được thiết kế hạn chế tối đa ma sát, duy trì sự thông thoáng, giúp kiểm soát tốt độ ẩm và nhiệt độ, ngăn ngừa hăm tã hiệu quả và đem lại cảm giác dễ chịu cho bé.

Từ tháng 3/2026, Supdry (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ Trường Phát) triển khai chiến dịch "Đồng hành cùng 1 triệu trẻ em trong 60 ngày đầu đời". Chương trình hợp tác cùng các chuyên gia nhi khoa nhằm chia sẻ kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh tới cha mẹ. Qua chương trình, cha mẹ có thêm kiến thức để chăm sóc và hỗ trợ bé phát triển toàn diện ngay từ giai đoạn đầu đời.