Bác sĩ Trần Doãn Lâm giải đáp về biến chứng sau khi cắt mí lỗi

Những biến chứng này sẽ gây ra cho các bạn ngoài việc không đạt được kết quả thẩm mỹ như ý, nó còn gây những stress tâm lý rất nặng nề, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống nếu như không được khắc phục kịp thời. Bài viết này, Bác sĩ Doãn Lâm sẽ chia sẻ cho bạn về biến chứng và cách khắc phục với trường hợp cắt mí lỗi rất quan trọng mà bạn cần lưu ý!



Bs.Doãn Lâm tham gia cố vấn chuyên môn trong "Khỏe đẹp cùng chuyên gia"

Biến chứng nào thường gặp có thể xảy ra sau khi cắt mí hỏng?

- Nếp mí quá to, dày

Đường mí này luôn trong tình trạng to, không phù hợp với nét Á Đông trên khuôn mặt. Mí mắt to, dày sẽ tạo cảm giác như bị sưng mặc dù đã làm lâu, khuôn mặt nhìn sẽ bị già, nhất là với những bạn mắt bé, hoặc mắt lồi thì những hậu quả của mí quá to càng trở nên rõ.

- Hở mi, mắt bị trợn, không nhắm kín được

Bác sĩ Trần Doãn Lâm cho hay: "Hiện tượng mắt trợn ngược, mí mắt không nhắm liền được, gây tâm lý vô cùng hoang mang cho khách hàng. Đa phần các trường hợp mắt bị trợn, xếch đều do kỹ thuật thực hiện của các bác sĩ còn non, không đủ khéo léo và tinh tế. Khi vết thương hồi phục, để lại sẹo, mí mắt bị kéo, lòng trắng mắt bị lộ rõ, dẫn tới bị trợn."

- Cắt mí mắt bị lỗi khiến mưng mủ, bị sẹo lồi

Khi cắt mí để tiến hành bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ trên mí mắt, thao tác bóc tách da, mỡ thừa sao cho hạn chế xâm lấn ở mức thấp nhất vào tạo nếp mí mới, tuy nhiên vẫn có trường hợp để lại sẹo xấu, điển hình là sẹo lồi. Bác sĩ Doãn Lâm nhấn mạnh nguyên nhân do tay nghề của bác sĩ chưa tốt, do cơ địa của bệnh nhân, do chăm sóc hậu phẫu không đúng cách và ăn những thực phẩm gây sẹo.

- Cắt mí bị đứt cơ nâng mi

Cơ nâng mi là 1 cơ rất mỏng manh và khó nhận biết đối với những bác sĩ ít kinh nghiệm, nhưng vai trò của nó lại quan trọng vô cùng. Vì vậy trong quá trình phẫu thuật xén đứt cơ nâng mi là chuyện rất dễ gặp phải.

Cắt mí hỏng có thể khắc phục được không?

Để đảm bảo tuyệt đối, tránh tiền mất tật mang, bạn nên tìm hiểu kỹ về thông tin cơ sở làm đẹp, tay nghề bác sĩ, quy trình thực hiện dịch vụ cũng như chế độ chăm sóc khi thực hiện. Với những trường hợp cắt mí hỏng, bắt buộc bạn phải thực hiện tái phẫu thuật thẩm mỹ mắt tại những địa chỉ làm đẹp uy tín, chất lượng. Dưới đây là một số kết quả khách hàng sửa mí thành công do bác sĩ Doãn Lâm thực hiện:

