Bác sĩ Trần Đại Toàn - Làm đẹp là cần thiết nhưng quan trọng nhất phải an toàn

Bác sĩ Trần Đại Toàn, bác sĩ Chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh viện Đa khoa Hà Thành, Hà Nội

Ngày nay, việc làm đẹp là yếu tố quan trọng để thành công hơn trong công việc và cuộc sống nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ không mong muốn. Vậy theo Bác sĩ, chị em cần chú ý và ưu tiên đến việc làm đẹp như thế nào?

Việc làm đẹp không đơn thuần chỉ liên quan đến thẩm mỹ mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc. Trong đó, nhu cầu làm đẹp cho khuôn mặt đang là xu hướng phổ biến ở chị em phụ nữ. Thế nhưng, khi lựa chọn chỉnh hình các bộ phận trên mặt, các chị em cần phải chú ý lựa chọn đơn vị thực hiện uy tín với các bác sĩ có chuyên môn thay vì các spa chưa có chứng nhận rõ ràng. Đồng thời, các chị em cần có thời gian tìm hiểu, lựa chọn sự thay đổi cho phù hợp với gương mặt để tránh việc không hài lòng về sau.

Thưa bác sĩ, việc thay đổi dáng mũi quan trọng như thế nào đến khuôn mặt và vận mệnh?

Đối với một số khách hàng tôi đã từng gặp, hầu hết họ đều ưu tiên chỉnh hình mũi, bởi mũi là bộ phận quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến ngũ quan trên gương mặt. Nhưng để tạo được một dáng mũi đẹp, tự nhiên là điều không hề đơn giản. Bởi đó là kết quả của tay nghề chuyên môn cao và khả năng thẩm mỹ của người bác sĩ.

Một dáng mũi đẹp sẽ giúp gương mặt trở nên thanh tú và có sức hút hơn rất nhiều. Đồng thời, nhiều khách hàng đến bệnh viện cũng tâm sự rằng mũi là bộ phận có liên quan đến vận mệnh, do đó nếu sửa mũi không khéo hoặc xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng đến vận may trong cuộc sống. Và một điều may mắn rằng những khách hàng sau khi được tôi chỉnh hình mũi xong, họ đều phản hồi rằng cuộc sống như bước sang trang mới với nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn.

Bác sĩ Trần Đại Toàn đang tạo dáng mũi cho khách hàng

Điều gì đáng lưu ý khi tiến hành tạo dáng mũi?

Trước khi tạo dáng mũi, bạn cần phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yếu tố về sức khỏe, bạn cần tiến hành làm các xét nghiệm liên quan trước khi bắt đầu tạo hình. Một số lưu ý quan trọng cần nhớ như: giữ mặt sạch sẽ, không nên ăn uống trước giờ phẫu thuật ít nhất 4 tiếng, tránh nâng mũi vào các ngày có kinh nguyệt, không sử dụng chất kích thích hay thức khuya trước ngày thực hiện. Đặc biệt, bạn cần thông báo cho bác sĩ biết tiền sử y khoa trước khi tiến hành chỉnh sửa mũi.

Khi tiến hành, chúng ta cần dành thời gian để trò chuyện và tư vấn cùng bác sĩ, cũng như bày tỏ mong muốn của bản thân để bác sĩ hiểu được mong đợi của bạn. Điều này rất quan trọng bởi sau khi chỉnh hình, dáng mũi sẽ gắn bó lâu dài với bạn và ảnh hưởng rất nhiều nên cần có quyết định rõ ràng, chính xác nhất.

Bác sĩ Trần Đại Toàn được mệnh danh là chuyên gia làm đẹp của các Hotgirl Hà Thành

Chuyện nâng mũi ảnh hưởng đến các bộ phận trên gương mặt, điều này được cho là khá quan trọng. Vậy ở góc độ chuyên gia, anh đánh giá vấn đề này như thế nào?

Đối với việc chỉnh hình mũi, việc ảnh hưởng đến các bộ phận có liên quan là có thể nhưng nếu được thực hiện bởi một bác sĩ có tâm và có tầm, chắc chắn mức độ ảnh hưởng sẽ không nhiều.

Bản thân người làm bác sĩ thẩm mỹ, họ cần phải trau dồi kinh nghiệm và trình độ chuyên môn để có thể đảm bảo các ca chỉnh sửa mũi đều đảm bảo về mặt thẩm mỹ và an toàn cho khách hàng.

Nguyệt Linh - Khách hàng đã tạo dáng mũi thành công nhờ bác sĩ Trần Đại Toàn

Sau khi nâng mũi cần lưu ý về những vấn đề gì thưa bác sĩ?

Sau khi nâng mũi, bạn cần phải thực hiện đúng các yêu cầu chăm sóc để giữ đúng dáng mũi và đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một số lưu ý tôi thường dặn dò bệnh nhân của mình chính là: không được chạm hoặc gãi hay đè vào khu vực vừa thực hiện chỉnh hình vì có thể gây chảy máu và tụ máu. Bên cạnh đó, bạn lưu ý chỉ được dùng thuốc kháng sinh, chống sẹo… theo chỉ định từ bác sĩ; lưu ý thay băng trong vòng 24h sau khi chỉnh sửa mũi và chườm đá trong vòng 2 ngày đầu tiên để giảm sưng (tránh chườm trực tiếp ảnh hưởng đến da); lưu ý đi đến cơ sở y tế để cắt chỉ trong vòng 6-7 ngày sau thực hiện nâng mũi.

Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bác sĩ Trần Đại Toàn về việc tạo hình thẩm mỹ cho mũi. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và ngày càng thành công hơn nữa trong lĩnh vực làm đẹp.