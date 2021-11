Bác sĩ tim mạch khuyên dùng loại thức uống tốt gấp 137 lần trà xanh, giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường trí tuệ

Bác sĩ Trương Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc cho biết, ông rất thích uống trà để bảo vệ sức khỏe, tuy nhiên loại trà ông thường sử dụng là trà matcha. Đây là loại đồ uống cực kỳ tốt với sức khỏe.



Matcha thực chất là trà xanh, nhưng quy trình sản xuất phức tạp hơn. Về cơ bản, 20-30 ngày trước khi hái chè xanh tổng hợp phải dựng giàn che nắng, giảm bớt ánh nắng, buộc hàm lượng diệp lục trong búp chè tăng lên, làm cho chè có màu xanh tươi hơn. Sau khi hái lá về đem hấp và phơi khô, đầu tiên bạn cắt bỏ phần thân và gân lá, chỉ để lại phần lá, sau đó nghiền thành bột tạo thành matcha.

Thức uống chống oxy hóa mạnh, vượt qua trà xanh

Trà matcha có chứa thành phần chống oxy hóa mạnh. Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2003 trên tạp chí Journal of Chromatography, hàm lượng catechin trong trà matcha cao hơn các loại trà xanh khác từ 3-137 lần. Catechin là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể loại bỏ các gốc tự do do các tế bào lão hóa hoặc bị thương giải phóng có thể gây hại cho cơ thể. Nó rất hữu ích cho các bệnh tim mạch, viêm khớp, huyết khối, sa sút trí tuệ, huyết áp cao, tiểu đường và các bệnh khác.

Bác sĩ Trương Đức Minh cũng cho biết ngoài protein, canxi, sắt, chất xơ và các vitamin tan trong chất béo A, D, E, K, lá trà xanh còn chứa một lượng lớn catechin, polyphenol trong trà và các thành phần chống oxy hóa khác. Tuy nhiên, sau khi pha, lá trà xanh chỉ hòa tan được khoảng 35% các chất trên trong nước còn matcha khi pha uống sẽ thu được hàm lượng dinh dưỡng cao hơn.

Trà matcha có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Trong một nghiên cứu, chiết xuất trà xanh làm giảm kích thước khối u và làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư vú ở chuột. Đặc biệt, matcha chứa hàm lượng epigallocatechin-3-gallate (EGCG) cao, một loại catechin đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ.

Một nghiên cứu trên ống nghiệm cho thấy rằng EGCG trong matcha giúp tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Các nghiên cứu ống nghiệm khác đã chỉ ra rằng EGCG có hiệu quả chống lại ung thư da, phổi và gan.

Matcha còn có tác dụng giảm cân. Trong một nghiên cứu được thực hiện với 35 người đàn ông và phụ nữ béo phì được chia thành hai nhóm. Kết quả cho thấy những người uống 4 ly trà xanh mỗi ngày trong hai tháng bị mất trọng lượng nhiều hơn đáng kể so với những người tiêu thụ một giả dược.

Trong một thử nghiệm khác trên 10 người đàn ông uống matcha vào buổi sáng cho thấy họ bị đốt cháy năng lượng nhiều hơn 4% calo so với khi dùng giả dược. Những nghiên cứu này cho thấy trà xanh đặc biệt hữu ích để hỗ trợ quá trình chuyển hóa và quản lý cân nặng bằng nhiều cách: sinh nhiệt tăng (lượng calo bị đốt tăng), tăng quá trình oxy hóa chất béo, giảm sự hấp thụ chất béo và thậm chí làm giảm sự thèm ăn.

Nên uống matcha như thế nào?

Phần lớn người dùng uống khoảng 1-2 tách matcha mỗi ngày (với lượng dùng khoảng 1-2g/lần). Tin tốt lành là không có nghiên cứu nào cho thấy "ngưỡng" tiêu thụ của Matcha, hay nói cách khác là tác dụng tiêu cực nếu uống quá nhiều Matcha. Tuy nhiên, Matcha cũng được khuyên không nên quá 5 tách/ngày, vì như vậy đã là rất đủ để mang lại đầy đủ lợi ích cho người sử dụng trong thời gian dài.

Nên uống vào buổi sáng và buổi trưa, thay vì tối. Rất hiếm, nếu không phải là không thể, để tìm ra một món đồ uống giải khát đầy chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà lại có mùi vị thơm ngon, nhưng matcha vẫn có thể thỏa mãn được những điều trên. Nhiều người dùng đã thay đổi từ những món đồ uống như cà phê, soda có caffeine sang thức uống với hương vị độc đáo và lành mạnh này.

Nguồn: Aboluowang