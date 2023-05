Bác sĩ tim mạch chia sẻ 5 loại thực phẩm cô hay ăn để giảm cholesterol và giữ cho trái tim khỏe mạnh

"Là một bác sĩ tim mạch đã điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân, một trong những mối quan tâm sức khỏe phổ biến nhất của tôi là cholesterol cao. Nhưng giải pháp không phải lúc nào cũng đến từ các loại thuốc chúng ta uống bởi chúng có thể có tác dụng phụ.

Các loại thực phẩm chúng ta ăn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho lượng cholesterol ở mức thấp. Chỉ cần thực hiện một vài cải tiến nhỏ trong thói quen ăn uống của bạn có thể làm giảm đáng kể cholesterol LDL (cholesterol "xấu" góp phần gây tích tụ chất béo trong động mạch)".

Đó là chia sẻ của tiến sĩ Elizabeth Klodas - một bác sĩ tim mạch dự phòng thực hành tại Mỹ. Cô là người sáng lập và Giám đốc Y tế của Step One Foods (nhãn sản phẩm thực phẩm ăn liền duy nhất được chứng minh lâm sàng có tác dụng chủ động ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol) để giúp đỡ bệnh nhân của mình. Được đào tạo tại Mayo Clinic và Johns Hopkins, tiến sĩ Klodas đã xuất bản hàng chục bài báo khoa học trong suốt sự nghiệp của mình, là tác giả của một cuốn sách về sức khỏe tim mạch "Slay the Giant: The Power of Prevention in Defeating Heart Disease" và từng là tổng biên tập sáng lập của Cardiosmart.org.

Bác sĩ Klodas nhận ra rằng, ở lĩnh vực cô đang điều trị (cholesterol cao, huyết áp cao, lượng đường trong máu cao) thì thực phẩm có tác động rất lớn. Vì vậy, bên cạnh việc dùng thuốc, cô bắt đầu giúp bệnh nhân của mình giải quyết nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề sức khỏe dựa trên dinh dưỡng. Nhờ vào việc kết hợp các thành phần thực phẩm, đến nay, tiến sĩ Klodas đã giúp hàng chục ngàn người giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch và cảm thấy tốt hơn.

Là một người nghiên cứu và điều trị về cholesterol, tim mạch, tiến sĩ Elizabeth Klodas luôn có những lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe. Chia sẻ trên trang Cnbc.com, vị tiến sĩ này đã tiết lộ 5 loại thực phẩm rẻ tiền mà cô ăn thường xuyên để giúp giảm cholesterol và giữ cho trái tim khỏe mạnh như sau:

1. Bột yến mạch và cám yến mạch

Yến mạch chứa nhiều chất xơ, bao gồm chất xơ hòa tan làm giảm sự hấp thụ cholesterol trong hệ tiêu hóa của bạn. Chất xơ nói chung rất hữu ích trong việc tránh tăng đột biến insulin - có thể làm tăng mức cholesterol xấu.

Theo một nghiên cứu của nhiều tác giả đăng trên Jama Network, tăng lượng tiêu thụ chất xơ lên 10 gram mỗi ngày có thể làm giảm 14% nguy cơ đau tim và tử vong vì bệnh tim xuống 27%.

2. Hạnh nhân

Một nghiên cứu năm 2018 của các nhà khoa học tại Ấn Độ, lưu trên Thư viện y khoa quốc gia Hoa Kỳ, cho thấy hạnh nhân có thể làm giảm cholesterol LDL, đồng thời duy trì hoặc thậm chí tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt). Nhờ đó, tiêu thụ thực phẩm này giúp loại bỏ các dạng cholesterol khác khỏi máu của bạn.

Nếu không thích ăn hạnh nhân, bạn có thể chuyển sang các lựa chọn khác đã được chứng minh là cũng có tác dụng cải thiện mức cholesterol, bao gồm quả phỉ, hạt macca và quả hồ trăn (hạt dẻ cười).

3. Hạt Chia

Hạt Chia cung cấp nhiều axit béo omega-3 thiết yếu. Theo nghiên cứu của Dariush Mozaffarian (Khoa Y, Bệnh viện Brigham and Women's, Hoa Kỳ), tăng tiêu thụ các chất béo lành mạnh này, thậm chí chỉ 1 gram mỗi ngày, có liên quan đến việc giảm 16% nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Mặc dù axit béo omega-3 có ảnh hưởng tương đối ít đến cholesterol xấu - LDL, nhưng chúng có thể giúp tăng cholesterol tốt (HDL) và giúp giảm triglyceride - một loại chất béo trong máu.

4. Bông cải xanh

Các nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ giữa việc tiêu thụ rau và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc biệt, bông cải xanh có nhiều chất xơ hòa tan - một chất có tác dụng giảm nguy cơ cholesterol cao. Các loại rau giảm cholesterol khác bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống bao gồm rau bina, cải mầm Brussels...

Ngoài việc cung cấp vô số vitamin và chất chống oxy hóa, ăn rau thường xuyên đã được chứng minh là giúp giảm cholesterol.

5. Dưa hấu

Dưa hấu tự nhiên chứa lycopene, có đặc tính hạ lipid, giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu LDL.

Đối với những người không thích dưa hấu, hãy cân nhắc ăn thêm táo, nho, dâu tây, trái cây họ cam quýt hoặc thậm chí bơ vào chế độ ăn uống. Tất cả những thực phẩm này đều giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng làm giảm cholesterol xấu LDL.