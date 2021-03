Bác sĩ review chân thực 4 món skincare chị em cứ kháo nhau dùng bấy lâu nay: Liệu có tốt như lời đồn?

Có rất nhiều sản phẩm, trong một khoảng thời gian nào đó nổi lên như một hiện tượng. Lý do có thể là bởi sản phẩm thực sự hiệu quả, cũng có khi là món làm đẹp ấy được quảng bá tốt. Thực tế này dễ khiến chị em hoang mang khi mua sắm. Rất may, bác sĩ da liễu Kiran Mian tại New York đã chia sẻ những đánh giá chân thực cho các sản phẩm skincare đang nổi cộm, chị em có thể tham khảo để đưa ra cho mình những quyết định mua sắm đúng đắn nhất.

1. CeraVe SA Smoothing Cleanser (Khoảng 380.000 VNĐ)

"Tôi thích dùng lọ sữa rửa mặt chứa Salicylic Acid này vài lần một tuần, đặc biệt là khi làn da có xu hướng sẽ nổi mụn. Sản phẩm của CeraVe còn chứa Glycerin và Ceramide, những thành phần giúp cung cấp độ ẩm, trong khi Salicylic Acid sẽ giúp giải phóng lỗ chân lông", bác sĩ Kiran Mian cho hay. Và với bảng thành phần hợp lý, làn da của bạn sẽ được làm sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ ẩm mềm sau khi dùng.

2. Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant (Khoảng 728.000 VNĐ)

"BHA có kích thước phân tử nhỏ nên có thể thâm nhập sâu vào làn da, quét sạch những cặn bẩn, tàn dư ra khỏi lỗ chân lông. Lọ toner chứa BHA này nhận được những ý kiến khác nhau nhưng riêng tôi thì là fan lớn của sản phẩm. Thành phần hoạt tính có trong lọ toner sẽ hiệu quả đối với làn da hơn là khi ở trong sữa rửa mặt, bởi lẽ những thành phần đó sẽ ở trên làn da thật lâu. Lọ toner của Paula's Choice hiệu quả nhưng cũng dịu nhẹ vì sản phẩm có chiết xuất trà xanh, có tác dụng xoa dịu làn da".

3. Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment (Khoảng 1.197.000 VNĐ)

"Kem che khuyết điểm chính là bí quyết của các chuyên gia makeup. Và sản phẩm dưỡng che khuyết điểm này của Dr. Jart+ thì chứa centella asiatica, rất hiệu quả trong việc làm mờ đi những khu vực da mẩn đỏ. Tôi rất thích kết cấu của sản phẩm và cách mà lọ kem che phủ để tạo một bước đệm cần thiết cho kem nền". Chưa hết, lọ kem này còn có chỉ số chống nắng SPF 30 vô cùng tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian bôi trát mỗi sáng.

4. The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution (Khoảng 320.000 VNĐ)

"Tôi thích sản phẩm peel da chứa glycolic acid. Tuy nhiên, việc tự thực hiện peel da hóa học tại nhà có thể rất rủi ro. Glycolic Acid là thành phần khá khó đoán khi thẩm thấu sâu vào làn da. Nếu làn da của ai đó phản ứng thái quá với thành phần này, việc peel da có thể gây sẹo và khiến da thâm sạm đi. Tôi phải vô cùng cẩn thận khi dùng sản phẩm này tại nhà, và tôi sẽ không bao giờ peel da kết hợp với dùng retinol trong cùng một tuần".

