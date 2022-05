Bác sĩ nghẹn ngào nói lời tiễn biệt nam sinh 19 tuổi hiến tạng: 'Thương cháu vô cùng...'

Như đã thông tin, ngày 1/5/2022, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận thông tin từ bác sĩ khoa Hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 1 trường hợp bệnh nhân nam 19 tuổi (ngụ Tân Bình, TP.HCM) bị chấn thương não nặng do tai nạn giao thông. Sau đó, cha mẹ bệnh nhân có ý nguyện hiến tạng con.

Kết quả chẩn đoán chết não của bệnh nhân nam 19 tuổi này được xác định theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam vào ngày 5/5/2022. Gia đình người hiến đã quyết định hiến 2 thận, lá gan và quả tim để cứu sống 4 người bệnh.

Bốn bệnh nhân may mắn nhận được tạng hiến từ nam thanh niên này ở các nơi khác nhau là Long An, Gia Lai, Huế, Nghệ An. Hiện sức khỏe của bốn bệnh nhân này đang hồi phục từng ngày.