Bác sĩ mách 3 bước skincare đơn giản để xóa sạch đốm nâu, da sáng bật tông với 0% khuyết điểm

Theo bác sĩ Mona Gohara tại Connecticut: "Đốm nâu sẽ được hình thành khi melanin bị sản sinh quá nhiều. Sự tăng sinh dư thừa của melanin thường là để bảo vệ làn da khỏi các loại kích ứng". Nguyên nhân của sự xuất hiện đốm nâu thường là do làn da tiếp xúc trực tiếp với tia UV, các bệnh về da, hay vì dùng một số loại dược phẩm khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng.

Đốm nâu khá cứng đầu, không hề dễ xóa sạch trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đẩy nhanh tốc độ loại bỏ khuyết điểm này, đồng thời ngăn chặn chúng quay trở lại bằng cách skincare và chọn lựa sản phẩm chăm da phù hợp. Cụ thể, chỉ với 3 bước đơn giản sau đây, bạn sẽ sớm lấy lại được làn da không khuyết điểm, và né được sự tái xuất của đốm nâu.

Bôi kem chống nắng không sót ngày nào

Kem chống nắng chính là bước khởi đầu của mọi quy trình ngăn chặn đốm nâu, và sản phẩm này cần thiết đối với tất cả các loại da. Để chắc chắn rằng làn da của bạn vừa được nuôi dưỡng, vừa được bảo vệ, hãy thoa kem chống nắng sau khi dùng kem dưỡng ẩm. "Bạn còn cần phải nhớ là mọi loại da nên dùng kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30, đồng thời chống được cả tia UVA lẫn UVB (broad-spectrum). Bên cạnh đó, hãy thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng đồng hồ", theo bác sĩ Gohara.

Bật mí thêm, một số các thiết bị điện tử phát ra ánh sáng xanh như laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng cũng là nguyên nhân khiến đốm nâu xuất hiện. Do đó, khi lựa chọn kem chống nắng, chị em nên ưu tiên sản phẩm chống được cả ánh sáng xanh nhé!

Dùng sản phẩm đặc trị đốm nâu

Nếu làn da của bạn đã sẵn xuất hiện đốm nâu, nốt thâm, đừng quá lo lắng vì vẫn có cách giải quyết. Hãy thêm vào quy trình serum đặc trị đốm nâu, làm đều màu da. Bác sĩ Gohara còn lưu ý thêm rằng chị em nên dùng sản phẩm trị đốm nâu ngay khi thấy mụn xuất hiện, hơn là đợi khi mụn hết thì mới giải quyết hệ quả. "Khi da nổi mụn, hãy dùng serum xóa đốm nâu ngay lập tức để tránh những nốt thâm sau đó", theo bác sĩ Gohara.

Dùng serum vitamin C để tăng tốc xóa đốm nâu

Theo bác sĩ Mara Weinstein tại Rochester, Mỹ, đốm nâu sau kích ứng về cơ bản là có thể xử lý được. Một trong những giải pháp chính là dùng serum vitamin C sau bước rửa mặt, trước khi bôi kem dưỡng ẩm. Bởi lẽ, loại serum này mỏng nhẹ, có thể thẩm thấu vào da dễ hơn so với kem dưỡng. Vitamin C là chất chống oxy hóa không chỉ giúp xóa bỏ đốm nâu, mà còn ngăn khuyết điểm này quay trở lại, vì giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do gây lão hóa. Một số thành phần khác ngoài vitamin C cũng có khả năng làm mờ đốm nâu, nâng tông da bao gồm: kojic acid, cysteamine, tranexamic acid, arbutin, chiết xuất cam thảo.

Ảnh: Internet

https://afamily.vn/bac-si-mach-3-buoc-skincare-don-gian-de-xoa-sach-dom-nau-da-sang-bat-tong-voi-0-khuyet-diem-20220203104949792.chn