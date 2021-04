Bác sĩ khẳng định rằng: Bạn phải biết cách phân biệt loại da, bằng không tiền sẽ đổ sông đổ biển

"First and foremost" - "Đầu tiên và quan trọng nhất" khi bạn bước chân vào hành trình chăm sóc da chính là xác định loại da của mình. Lý do là vì mỗi loại da sẽ có nhu cầu và vấn đề khác nhau, từ đó sẽ có sản phẩm chuyên biệt với công thức và bảng thành phần cụ thể để giải quyết những vấn đề đó. Việc hiểu sai tính chất làn da sẽ gây cho bạn không ít trở ngại khi skincare, điển hình nhất là bị kích ứng.

Trên mạng hiện nay không thiếu những thông tin hay bài quiz giúp bạn xác định loại da của bản thân. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, hôm nay bác sĩ da liễu, phó giáo sư Joshua Zeichner - hiện đang làm việc tại bệnh viện Mount Sinai, New York sẽ hướng dẫn bạn một mẹo cực đơn giản tại nhà để kiểm tra bạn sở hữu loại da gì.

Bác sĩ Joshua Zeichner

Đầu tiên, bạn rửa mặt với sữa rửa mặt tạo bọt để loại bỏ dầu nhờn trên da. Sở dĩ chúng ta nên chọn sữa rửa mặt tạo bọt là vì chúng có khả năng loại bỏ dầu nhờn cực hiệu quả. Tiếp theo, bạn hãy đợi 3 tiếng đồng hồ, bởi vì "ba tiếng sau khi rửa mặt là lúc tuyến dầu sản xuất ra dầu nhờn nhanh nhất", theo như lý giải của bác sĩ Joshua. Cuối cùng, bạn hãy soi gương và xem gương mặt mình thuộc tình trạng nào dưới đây:

- Nếu toàn bộ khuôn mặt bạn đổ dầu và bóng loáng, tức là bạn thuộc da dầu.

- Nếu bạn chỉ bị bóng và đổ dầu ở vùng chữ T (trán, mũi, cằm) và bị khô ở hai bên má, tức là bạn thuộc da hỗn hợp.

- Nếu mặt bạn không đổ dầu, tức là bạn thuộc da khô.

Khi đã nắm được tình trạng da, bạn sẽ dễ tiếp cận những sản phẩm phù hợp với da của mình hơn. Vậy thì một số tips chăm sóc da cho từng loại da là gì?

1. Nếu bạn có da dầu, hãy chọn sữa rửa mặt tạo bọt, sử dụng AHA và retinoid để tẩy tế bào chết, ngăn chặn lão hóa, cũng như chọn lotion hoặc kem dưỡng ẩm chất mỏng, nhẹ để cấp ẩm cho da.

2. Nếu bạn là nàng da khô, sữa rửa mặt dạng kem, có chứa hyaluronic acid, ceramide; kem dưỡng ẩm kết cấu dày, thiên về hướng hồi phục hàng rào bảo vệ da sẽ là những lựa chọn tốt nhất.

3. Cuối cùng, nếu bạn có da hỗn hợp, bạn có thể linh hoạt mix&match những sản phẩm trên ở những vùng khác nhau trên khuôn mặt để có hiệu quả như bạn mong muốn.

Nguồn: Well and Good

Ảnh: Internet