Bác sĩ Israel lên tiếng về thông tin hỗ trợ Việt Nam phòng chống Covid-19

Bộ Y tế ngày 3-3 cho biết đã nhận được thông tin giải trình và xác nhận từ bác sĩ Rafi Kot (người Israel) đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam khẳng định bản thân ông chưa bao giờ phát hiện đã tham gia tư vấn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) cho các cơ quan chức năng chuyên môn của Việt Nam.

Bác sĩ Rafi Kot gửi lời xin lỗi tới Bộ Y tế về những thông tin không chính xác.

Bác sĩ Rafi Kot cho biết trước đó, báo Haaretz của Israel ra ngày 28-2-2020 đã đăng bài "What Israel can learn from Vietnam on how to beat the coronavirus" (tạm dịch "Israel học gì ở Việt Nam trong cách phòng chống dịch do virus corona"), đề cập tới việc ông - một người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội - có tham gia tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 là do thông tin hiểu nhầm.

"Bài phỏng vấn được thực hiện qua điện thoại bằng tiếng Do Thái từ Israel về Việt Nam (trong điều kiện đường truyền không ổn định) dẫn đến việc tiếp nhận thông tin không chính xác trong khi nội dung đã được đăng tải" - bác sĩ Rafi Kot viết trong thư gửi Bộ Y tế.

Bác sĩ Rafi Kot cho biết đã ngay lập tức liên lạc với nhà báo thực hiện bài phỏng vấn, yêu cầu xóa bỏ hoặc điều chỉnh những thông tin sai lệch vào ngày 29-2-2020. Bài viết đã được điều chỉnh nội dung vào ngày 1-3-2020.

Bác sĩ Rafi Kot gửi lời xin lỗi chân thành đến Bộ Y tế về những thông tin không đúng trong bài nói trên.

Trước đó, sau khi có thông tin nói trên, Bộ Y tế lên tiếng khẳng định Bộ Y tế chỉ tham vấn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Dự phòng và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ (US CDC). Đây là hai tổ chức có hơn 120 chuyên gia làm việc tại Việt Nam từ nhiều năm, thường xuyên và liên tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế nhấn mạnh không mời một tổ chức hay cá nhân nào làm cơ quan tư vấn hay chuyên gia cho Bộ Y tế trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19.