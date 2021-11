Bác sĩ da liễu tiết lộ 6 bí quyết để da đẹp "không tuổi" dù phải đeo khẩu trang hàng ngày, chị em nghe xong sẽ muốn học theo ngay

Chăm sóc da không chỉ có ích trong việc làm đẹp mà còn có lợi trong việc chăm sóc sức khỏe. Bởi làn da ngoài là nơi phơi bày nhan sắc thì còn là một cơ quan của hệ bài tiết, có nhiệm vụ điều hòa, cảm nhận nhiệt độ, tổng hợp vitamin B và D.

Trong mùa dịch COVID-19, da còn là "tuyến phòng thủ" đầu tiên, giữ vai trò bao bọc, che chở cơ thể khỏi sự tác động xấu từ môi trường.

Dù vậy, không phải ai trong chúng ta cũng biết phải làm sao để chăm da đúng cách, nhất là thời điểm hiện nay khi ra ngoài đường, đi làm, đi chơi... lúc nào chúng ta cũng phải song hành với chiếc khẩu trang - thứ có thể gây bí da, khô da. Không những vậy, việc đi spa để chăm sóc da trong thời điểm này cũng tương đối khó.

Vậy làm cách nào để chỉ cần ở nhà mà làn da vẫn được chăm sóc, bảo vệ đúng cách? Hôm nay, BS CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo (Phòng khám chuyên khoa da liễu Pensilia) sẽ giải đáp về vấn đề này.

BS CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo (Phòng khám chuyên khoa da liễu Pensilia)

6 bí quyết để da đẹp "không tuổi" dù phải đeo khẩu trang hàng ngày

1. Ăn uống đúng cách

BS CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo cho biết, bí quyết đầu tiên để có làn da khỏe đẹp đó là ăn uống đúng cách. Ở nhà không có nghĩa là ăn vặt cả ngày, chị em nên có bữa sáng đầy đủ, bữa trưa lành mạnh và bữa tối nhẹ nhàng.

Trong mùa dịch, chị em có thể ăn nhiều hơn các thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch như nghệ, gừng, tỏi và hạt tiêu. Ngoài ra, có thể ăn thêm các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ để tăng tính đàn hồi, hạn chế các tác nhân gây lão hóa da. Các loại rau cải như cải bó xôi, cải xoăn giàu vitamin C giúp cũng rất tốt cho da.

2. Uống nhiều nước

Để giữ cho làn da của bạn luôn đủ nước và trông tươi trẻ, bác sĩ khuyên hãy uống ít nhất 8-10 cốc nước sẽ giúp thải độc tố ra ngoài.



3. Bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh

Thời gian sử dụng màn hình không chỉ ảnh hưởng đến mắt mà còn ảnh hưởng đến làn da của bạn. Bác sĩ khuyên chị em nên bảo vệ làn da khỏi tia sáng xanh từ máy tính, TV, điện thoại bằng cách thoa kem chống nắng ngay cả khi ở nhà. Điều này sẽ bảo vệ làn da của bạn không bị tích tụ dầu, tránh lão hóa, lỗ chân lông không bị mở rộng...

4. Ngủ đủ giấc

Để có làn da khỏe mạnh, việc ngủ sớm và thức dậy sớm, ngủ đủ 8 tiếng rất quan trọng. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa quầng thâm và quá trình lão hóa da sớm.

5. Tăng cường các thực phẩm giàu vitamin C

Các loại quả có múi như cam, chanh, bưởi giàu vitamin C giúp chuyển hóa các axit amin lysine, hình thành collagen. Vitamin C đồng thời là chất chống oxy hóa quan trọng giúp trung hòa các gốc tự do để làn da trẻ hóa.

6. Đăng ký khám da tại nhà từ bác sĩ da liễu

Trong bối cảnh mùa dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, khám bệnh online trở thành một xu hướng tất yếu nhờ những ưu điểm như nhanh chóng, tiết kiệm thời gian chi phí, hiệu quả. Chỉ cần một chiếc điện thoại và wifi/3G, mọi người có thể dễ dàng kết nối với các bác sĩ chuyên khoa.

Theo BS CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo, các vấn đề về da liễu nếu tự ý điều trị tại nhà, can thiệp không đúng cách sẽ khiến tình trạng diễn biến nặng hơn. Bác sĩ khuyến cáo chị em đang gặp vấn đề về da nên đăng ký khám da online từ bác sĩ da liễu để đạt kết quả tốt nhất.

Khám da online là như thế nào?

Tư vấn khám da online được thực hiện dưới hình thức gọi video qua nền tảng zoom. Theo đó, bác sĩ có thể quan sát tình trạng da, sắc thái, biểu hiện bệnh lý và trao đổi thói quen, nguyên nhân cùng người bệnh. Từ đó đưa ra chẩn đoán ban đầu, tư vấn cách xử lý tại nhà.

Sau khi thăm khám đánh giá và đưa ra chẩn đoán bác sĩ da liễu sẽ kê toa thuốc để bệnh nhân điều trị theo liệu trình đã hướng dẫn trong buổi khám bệnh. Nếu tình trạng da nặng, cần thăm khám trực tiếp và theo dõi kỹ hơn, bác sĩ sẽ hướng dẫn đến các cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị theo từng trường hợp cụ thể.

Với khám da online, người bệnh hoàn toàn có thể chủ động thời gian, đồng thời nhận được theo dõi bệnh lý từ bác sĩ chuyên khoa da liễu uy tín.

Có thể đăng ký khám da ở đâu?

Chị em có thể đăng ký khám da online với bác sĩ da liễu.

