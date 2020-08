Bác sĩ da liễu khuyên nên đầu tư tiền mua serum này, "đắt xắt ra miếng" nhưng hiệu quả chống lão hóa tuyệt vời

Chưa cần là một tín đồ chăm sóc da sành sỏi, các nàng chắc hẳn đều biết serum vitamin C là lựa chọn hoàn hảo để xử gọn những nốt thâm nám và giúp làn da trắng sáng thêm vài tông. Không những thế, vitamin C còn giúp kích thích sản sinh collagen, để lại làn da căng mọng, tươi trẻ và còn ngăn cản sự hình thành của những nếp nhăn xấu xí.

Tuy nhiên, vai trò của vitamin C chưa hoàn toàn dừng lại ở đó. Là chất chống oxy hóa mạnh, vitamin C giúp vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do – nguyên nhân số 1 gây ra hàng loạt những vấn đề đáng lo ngại của làn da như: thâm nám, nếp nhăn, xỉn màu, da chảy xệ… và trở thành tấm khiên để bảo vệ làn da trước sự tấn công của ánh nắng mặt trời cùng các yếu tố có hại khác từ môi trường. Đây cũng chính là lý do, thời điểm thoa serum vitamin C lý tưởng, giúp phát huy trọn vẹn khả năng bảo vệ, cải thiện làn da của sản phẩm skincare thân thuộc này chính là vào buổi sáng, sau khi rửa mặt sạch sẽ và thoa trước kem chống nắng.

Bác sĩ Shah - chuyên khoa da liễu thuộc Trung tâm ý tế Sampson Regional Medical Center (SRMC) khuyên các chị em, nhất là những người ngoài 25 nên đầu tư 1 lọ serum vitamin C.

Bác sĩ gợi ý 3 sản phẩm hiệu quả. Mặc dù có loại khá đắt, nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì không chê vào đâu được. Tuỳ từng điều kiện cá nhân mà bạn có thể lựa chọn 1 loại serum Vitamin C phù hợp.

CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum

Serum CeraVe Skin Renewing với 10% Vitamin C nguyên chất (L-ascorbic acid) giúp chống oxy hóa đồng thời làm sáng da rõ rệt và thúc đẩy làm đều màu da. Ngoài ra tuýp kem còn bao gồm ba loại Ceramide cần thiết, Hyaluronic Acid dưỡng ẩm và Vitamin B5 làm dịu da, giúp cải thiện kết cấu, phục hồi hàng rào bảo vệ da và tăng cường ẩm cho làn da mềm mại, rạng rỡ, khỏe mạnh.

Nơi mua: CeraveVietnam

Paula's Choice C15 Super Booster

Đây là sản phẩm đặc trị chứa 15% vitamin C giúp làm sáng vùng da không đều màu một cách rõ rệt, cùng khả năng chống lão hóa và làm giảm các nếp nhăn li ti, nếp nhăn sâu cực kỳ hiệu quả. Kết cấu liquid lỏng tương tự như nước. Sản phẩm được bào chế dưới dạng "Booster" – có thể dùng đơn lẻ một mình hoặc dùng dưới dạng bổ sung (cho phép kết hợp một vài sản phẩm khác để tăng công dụng và hỗ trợ đẩy cao hiệu quả sử dụng) giúp phái đẹp linh hoạt hơn trong việc chăm sóc da mỗi ngày.

Nơi mua: PaulaschoiceVietnam, Watsons, Bellelab

Serum SkinCeuticals Vitamin C E Ferulic

Bảng thành phần của SkinCeuticals C E Ferulic rất ngắn gọn và chủ yếu là tập trung vào 3 thành phần chính C - E và Furelic, trong đó vitamin C và E là 2 thành phần chống oxy hóa mạnh, lại có thể tương tác giúp củng cố sức mạnh của nhau, do đó càng mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Ngoài 3 thành phần kể trên thì trong serum này cũng chứa Glycerin và Sodium Hyaluronate là 2 thành phần dưỡng ẩm, Panthenol (Vitamin B5) giúp phục hồi mô da và chống lại một vài chứng viêm da.

Ảnh: Internet