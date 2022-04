Bác sĩ da liễu chỉ ra món skincare tăng collagen, ngừa lão hóa đỉnh cao cho những nàng ngoài 25

Bác sĩ da liễu Marisa Garshick (New York) sở hữu trang cá nhân gần 11k người theo dõi. Cô thường xuất hiện trên các tạp chí làm đẹp như Allure, Elle, Byrdie… chia sẻ về những món skincare, cách chăm sóc da hiệu quả. Và theo bác sĩ Marisa Garshick, có 1 món skincare ngừa lão hóa, tăng sinh collagen vô cùng hiệu quả mà các chị em không thể bỏ qua, đó là: Serum vitamin C.



Theo bác sĩ Marisa Garshick, vitamin C có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình chăm sóc da. Hoạt chất này mang lại 4 tác dụng chính: "Chống oxy hóa, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do; làm sáng da; cải thiện sự đổi màu; tăng sinh collagen".

Sử dụng các sản phẩm có chứa vitamin C đều đặn sẽ giúp cải thiện màu và kết cấu da; bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, sánh sáng xanh, môi trường ô nhiễm; kết hợp sử dụng vitamin C và kem chống nắng sẽ giúp chống lại tác động của tia UV hiệu quả.

Theo bác sĩ Marisa Garshick, cách sử dụng các món serum chứa vitamin C hiệu quả đó là dùng vào buổi sáng hàng ngày, sau khi làm sạch, trước khi thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Khi tìm mua serum vitamin C, bác sĩ Marisa Garshick khuyên bạn nên cân nhắc về loại vitamin C, nồng độ vừa phải để tránh kích ứng, thiết kế bao bì tối màu giúp giảm thiểu oxy hóa, các thành phần đi kèm (như vitamin E, Ferulic Acid) giúp tăng tuổi thọ sản phẩm và hỗ trợ vitamin C hoạt động hiệu quả hơn, giá cả phải chăng. Dưới đây là 1 số dòng serum chứa vitamin C bác sĩ Marisa Garshick yêu thích mà bạn có thể tham khảo thêm.

1. SkinCeuticals C E Ferulic

Sản phẩm có chứa 15% Vitamin C nguyên chất (L-Ascorbic Acid), 1% Vitamin E (Alpha Tocopherol) và 0.5% Ferulic Acid giúp bảo vệ da trước hư tổn do ảnh hưởng từ các gốc tự do sản sinh từ yếu tố môi trường như ô nhiễm khí quyển, tia UVA/UVB và bức xạ hồng ngoại (IR). Dòng serum này giúp làm sáng da, chống oxy hóa, làm đều màu da và cải thiện nếp nhăn, độ săn chắc của làn da.

Nơi mua: SkinCeuticals; Giá: 3.850k

2. La Roche-Posay Pure Vitamin C10

Thành phần 10% vitamin C nguyên chất với Salicylic Acid, Neurosensine và nước khoáng La Roche Posay giúp chống lại quá trình oxy hóa, loại trừ các nếp nhăn, vết thâm nám...

3. Serum vitamin C Professional-C 20%

Serum hỗ trợ điều trị sạm da, chống lão hóa, tăng sự đàn hồi săn chắc cho da, làm đều màu da, phục hồi làn da khỏe mạnh.

Nơi mua: Obagi; Giá: 3.120k

4. Sunday Riley C.E.O. 15% Vitamin C Brightening

Với 15% vitamin C ổn định, tiên tiến, công thức chống oxy hóa, em serum này giúp làm mờ các vết thâm, sạm và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa.

https://afamily.vn/bac-si-da-lieu-chi-ra-mon-skincare-tang-collagen-ngua-lao-hoa-dinh-cao-cho-nhung-nang-ngoai-25-20220407170253285.chn