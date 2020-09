Bác sĩ da liễu chỉ ra 4 sản phẩm đánh bay vết thâm, đốm nâu trả lại làn da không tỳ vết

Làn da sẽ chẳng thể chạm đến ngưỡng hoàn hảo nếu vẫn còn sự xuất hiện của vết thâm, đốm nâu. Những dấu vết này có thể là tàn tích sau quá trình bị mụn hoặc do chống nắng không cẩn thận. Để đánh bay những dấu vết xấu xí này thì bạn hãy nghe theo lời khuyên từ bác sĩ da liễu nổi tiếng Davin Lim.

Đầu tiên bác sĩ khuyên bạn nên chống nắng kỹ lưỡng mỗi ngày, việc chống nắng đầy đủ có thể khiến những vết thâm mới hình thành mờ đi thấy rõ. Ngoài ra bác sĩ Davin Lim còn chỉ rõ 4 thành phần có tác dụng đánh bay đốm nâu, vết thâm hiệu quả, đi kèm với đó là những món skincare tương ứng với chất lượng "ổn áp". Dưới đây là những chia sẻ của bác sĩ Davin Lim.

1. Retinol: Obagi Retinol 1.0

Dẫn xuất vitamin A có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào từ đó giúp làm giảm sắc tố và khiến da đều màu, đốm nâu mờ đi. Tuy nhiên khi bắt đầu dùng retinol bạn nên bắt đầu từ sản phẩm có tỷ lệ thấp, và đừng quên dưỡng ẩm kỹ lưỡng để tránh da bị kích ứng. Obagi Retinol 1.0 là sản phẩm mà bác sĩ Davin Lim khá yêu thích vì công thức và bảng thành phần khá ổn, đồng thời sản phẩm còn giúp chống lão hóa hiệu quả.

2. Ascorbic Acid: Maelove The Glow Maker

Vitamin C vừa giúp chống lão hóa lại giúp làm sáng và làm đều màu da rất tốt. Dạng vitamin C tốt và đem lại hiệu quả rõ rệt nhất là L-Ascorbic với tỷ lệ 10 – 20%. Bạn nên dùng serum chứa vitamin C mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng trước khi dùng kem chống nắng để bảo vệ da tốt hơn. Serum Maelove The Glow Maker với thành phần có chứa vitamin C, E và Ferulic Acid là sản phẩm mà bác sĩ Davin Lim yêu thích. Sản phẩm có giá cả khá phải chăng mà công thức và hiệu quả tốt không kém những sản phẩm đắt đỏ.

3. Arbutin: Sunday Riley Tidal Brightening Enzyme Water Cream

Arbutin có thể làm giảm sự hình thành hắc tố Melanin từ đó giúp da sáng hơn, ngăn ngừa sự hình thành nám, tàn nhang. Thành phần này có thể tìm thấy ở khá nhiều các dòng mỹ phẩm dưỡng da từ đắt đến rẻ.

4. Glycolic Acid: Serum Drunk Elephant T.L.C. Sukari Babyfacial - AHA/BHA

Đây là thành phần tẩy da chết hóa học AHA giúp loại bỏ lớp tế bào chết sần sùi khiến da sáng mịn và các dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn. Sử dụng mỹ phẩm có chứa Glycolic Acid đều đặn, bạn sẽ thấy da sáng khỏe và vết thâm mờ đi rõ rệt.



