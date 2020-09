Mai (30 tuổi) cứ vào mùa Thu là than thở chuyện da dẻ khô hanh, sần sùi thô ráp. Mùa Hè thì da tiết dầu, sang Thu một cái là khô nứt nẻ, đến mùa Đông tình trạng còn khó chịu hơn. Cô nàng chọn cách bôi lớp dưỡng ẩm thật nhiều và dày trên da với suy nghĩ làm như vậy hi vọng da dẻ bớt hanh khô khó chiều trong thời điểm nhạy cảm này. Nhưng càng làm da lại càng khô, thậm chí còn lên mụn tùm lum, nhìn sạm hẳn so với trước.

Đây lại là sai lầm tai hại, gây hại đến làn da mà Mai hay nhiều chị em không hề hay biết. Cái gì quá cũng không tốt, vừa đủ và đúng lúc mới thực sự tốt cho làn da mỏng manh của các chị em.

Tại sao bôi dưỡng ẩm dày và nhiều lên da lại gây hại?

Bác sĩ da liễu Naissan O. Wesley tại Los Angeles chỉ ra rằng: "Bôi lớp kem dày lên da sẽ khiến các tế bào da chết sẽ bị tắc ở trong da. Khi lỗ chân lông bít tắc, vi khuẩn phát sinh nhiều thêm khiến khiến da dễ bị mụn hoành hành. Chưa kể sau đó là thâm mụn, rồi da xuống tông thấy rõ".

Thay vì bôi một lượng kem dưỡng da dày, bạn vẫn nên bôi lượng vừa đủ như vậy mới không khiến da quá tải trong bước dưỡng ẩm. Tuy nhiên vào mùa hanh khô này, các bạn nên nâng cấp dòng dưỡng ẩm của mình.

Bác sĩ Naissan khuyên: "Các loại kem dưỡng ẩm dạng nước/gel lỏng mà bạn dùng trong mùa Hè sẽ không còn phù hợp ở mùa hanh khô. Hãy chuyển sang sản phẩm đặc và dưỡng ẩm chuyên sâu hơn với các thành phần như Glycerin, Axit Hyaluronic và Ceramides. Trộn một vài giọt dầu dưỡng vào kem dưỡng ẩm để phát huy công dụng dưỡng ẩm và chống lão hóa cho da. Khi da đủ ẩm thì sẽ không bị khô và không xuất hiện nếp nhăn lão hóa in hằn".

Da dầu chắc không cần dưỡng ẩm vào mùa hanh khô này?

Thêm một sai lần nữa được bác sĩ Naissan chỉ ra, thời tiết lạnh, khô sẽ ảnh hưởng đến mọi loại da, kể cả da dầu. Với da dầu, bạn không thấy tình trạng da khô, bong tróc nhưng trên thực tế, lớp màng bảo vệ da của bạn vẫn bị tổn thương khi không được cung cấp lượng độ ẩm cần thiết, da tiết dầu vẫn bị khô như thường. Hơn nữa, da càng thiếu ẩm thì lại càng tiết nhiều dầu, việc này dẫn đến lỗ chân lông vẫn bít tắc như thường và mụn nhọt là điều không thể tránh khỏi.

Với nàng da dầu, các chuyên gia khuyên nên chọn dòng kem dưỡng ẩm dành riêng cho da dầu để vừa cấp ẩm kịp thời vừa kiềm dầu trên da, để làn da láng mịn mềm mại và cải thiện tình trạng bóng dầu trên da.