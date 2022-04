Bác sĩ chống lão hóa buổi sáng với 4 bước chuẩn không cần chỉnh

Bác sĩ da liễu là những người hiểu rõ nhất tầm quan trọng của quy trình chăm da buổi sáng. Các bước skincare mở đầu ngày mới này sẽ giúp bảo vệ làn da của chị em từ sáng đến tối, không bị tổn thương bởi các yếu tố gây lão hóa từ môi trường. Những tưởng, quy trình chống lão hóa buổi sáng của bác sĩ sẽ rất phức tạp nhưng hóa ra, họ chỉ skincare tối giản với 4 bước quan trọng. Học hỏi 4 gạch đầu dòng trong quy trình skincare sáng của bác sĩ, chị em sẽ có được làn da khỏe đẹp, trẻ mãi không già.

Rửa mặt với sản phẩm dịu nhẹ

Quy trình sáng của các bác sĩ da liễu không thể thiếu bước làm sạch da. Sau một đêm dài, làn da của chị em vẫn sẽ tiết ra dầu thừa, mồ hôi và còn tiếp xúc với vi khuẩn trên chăn, ga và gối. Do đó, làm sạch da là rất cần thiết để giúp da thông thoáng, không bị mụn, đồng thời hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ các bước skincare kế tiếp. Sữa rửa mặt dùng cho quy trình sáng cần có công thức dịu nhẹ, như vậy làn da sẽ không bị bào mòn, luôn khỏe mạnh.

Bôi serum vitamin C

Theo bác sĩ Whitney Bowe tại New York: "Tôi có xu hướng phụ thuộc hơn vào các sản phẩm chống oxy hóa trong mùa hè. Và không chỉ trong quy trình skincare, tôi còn bổ sung chất chống oxy hóa thông qua chế độ ăn uống nữa". Các chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da. Chúng sẽ vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa. Chất chống oxy hóa còn giúp cải thiện, làm sáng da và tăng sinh collagen. Và với từng ấy công dụng, sản phẩm chứa chất chống oxy hóa, mà phổ biến nhất là serum vitamin C luôn xuất hiện trong quy trình skincare sáng của bác sĩ da liễu.

Kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ

Làn da luôn cần bổ sung đủ độ ẩm, ngay cả trong mùa hè. Nếu để da khô héo, mất nước, lão hóa sẽ càng đến sớm. Vào mùa hè, bác sĩ Claire Chang tại New York ưu tiên kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ, có công dụng làm mát da. Loại kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ sẽ không gây bít tắc lỗ chân lông hay khiến da bị nặng nề, nhớp nháp. Và các đặc điểm này rất cần thiết cho quy trình skincare mùa hè.

Bôi kem chống nắng quang phổ rộng

Kem chống nắng là sản phẩm hiển nhiên phải có mặt trong quy trình skincare sáng, không kể mùa đông hay mùa hè, trời có nắng hay mưa gió, âm u. Kem chống nắng được bác sĩ tin dùng luôn phải đáp ứng 2 điều kiện, đó là chống được cả tia UVA lẫn UVB, và có chỉ số tối thiểu SPF 30.

