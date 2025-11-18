Bác sĩ chia sẻ một loại nước trái cây 3 thành phần có thể giúp làn da "sáng từ gốc" trong suốt mùa đông

Mùa đông không chỉ làm da khô căng vì thời tiết lạnh và hệ thống sưởi trong nhà, mà còn khiến nhiều phụ nữ cảm thấy làn da xỉn màu, dễ nổi mụn và thiếu sức sống. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nguyên nhân đôi khi không nằm ở mỹ phẩm, mà bắt đầu từ… đường ruột.

Bác sĩ Kevin Hayavi, Giám đốc Y tế kiêm Đối tác Quản lý tại Beverly Hills Physicians (Mỹ), cho biết sức khỏe hệ tiêu hoá có mối liên hệ trực tiếp với vẻ ngoài của phụ nữ. "Những gì diễn ra trong ruột sẽ thể hiện lên làn da. Khi ruột bị viêm hoặc hấp thu kém, da sẽ nhanh chóng xuống sắc", ông nói.

Theo bác sĩ, cân bằng hệ vi sinh đường ruột - thường thông qua chế độ ăn uống - có thể giảm viêm, cải thiện tiêu hóa và mang lại sự thay đổi rõ rệt cho ngoại hình. Đặc biệt trong mùa đông, khi da vốn đã phải đối mặt với tình trạng mất ẩm và suy giảm hàng rào bảo vệ tự nhiên, việc chăm sóc từ bên trong càng trở nên cần thiết.

Ông giải thích rằng khi hệ vi sinh vật đường ruột được cân bằng thông qua các loại thực phẩm bạn ăn. Nó sẽ làm giảm viêm trong cơ thể và có thể tạo ra sự khác biệt đáng chú ý trong làn da của bạn.

"Viêm và tiêu hóa kém thường biểu hiện dưới dạng khô, xỉn màu và thậm chí nổi mụn trên da. Mùa đông đã thách thức làn da của chúng ta với không khí lạnh và sưởi ấm trong nhà, vì vậy việc hỗ trợ đường ruột của bạn thậm chí còn trở nên quan trọng hơn trong những tháng này", Tiến sĩ Hayavi nói.

Có một cách đơn giản để cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn trong mùa đông này là kết hợp hỗn hợp nước trái cây vào thói quen thải độc cơ thể, bạn hãy thử xem.

"ABC juice" - ly nước ép ba thành phần giúp da sáng từ gốc

Một trong những cách đơn giản để hỗ trợ đường ruột mà Tiến sĩ Hayavi gợi ý cho bạn là bổ sung nước ép ABC – viết tắt của Apple (táo), Beetroot (củ dền) và Carrot (cà rốt). Đây là thức uống giàu vitamin A, C, chất chống oxy hoá và chất xơ tự nhiên.

"ABC juice là cách nạp dưỡng chất 'yêu da' nhanh nhất trong một ly", bác sĩ Hayavi chia sẻ. Các loại rau củ giàu chất xơ này giúp nuôi vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó giảm viêm và giúp làn da sáng hơn, đều màu hơn. Cụ thể:

Củ dền hỗ trợ thải độc gan - cơ quan ảnh hưởng trực tiếp đến độ trong trẻo của da.

Cà rốt giàu beta-caroten, chuyển hóa thành vitamin A giúp tái tạo tế bào da.

Táo mang lại vị ngọt tự nhiên, giàu chất xơ hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng hương vị của cả ly.

Sự kết hợp những thực phẩm này đem lại thức uống vừa đẹp mắt vừa mang lại lợi ích dinh dưỡng đa tầng - điều mà phụ nữ hiện đại rất cần trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Công thức làm nước ép ABC

Simply Beyond Herbs phác thảo một công thức kéo dài 10 phút để pha chế loại nước trái cây giàu chất dinh dưỡng này như sau:

Thành phần: Tất cả những gì bạn cần là hai quả táo xanh, ba củ cà rốt cỡ vừa và một củ dền cỡ vừa; Bạn cũng có thể thêm đá viên tùy chọn.

Cách làm:

- Rửa sạch và cắt nhỏ nguyên liệu.

- Ép trực tiếp bằng máy ép, hoặc xay cùng nửa chén nước nếu dùng máy xay.

- Lọc qua rây mịn hoặc khăn để loại bỏ bã. Nếu muốn giữ chất xơ, có thể thêm lại một phần bã vào ly.

- Thưởng thức ngay, có thể thêm đá hoặc vài giọt chanh để tăng hương vị.

Các chuyên gia khuyến cáo nên uống trong vòng 2 giờ sau khi chế biến để giữ trọn vẹn dưỡng chất.

Với cách làm đơn giản, ABC juice đang trở thành "món quà" vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp làn da của phụ nữ duy trì vẻ rạng rỡ suốt mùa đông. Nếu bạn đang tìm một lựa chọn tự nhiên, dễ thực hiện để cải thiện cả đường ruột lẫn sắc vóc, đây là thức uống nên thử ngay hôm nay.