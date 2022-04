Bác sĩ chỉ ra "thời điểm vàng" giúp tăng collagen, ngừa lão hóa hiệu quả khi skincare

Chế độ skincare có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến việc tăng sinh collagen, duy trì nhan sắc trẻ đẹp, ngừa lão hóa hiệu quả. Tuy nhiên, cách để các món skincare hoạt động hiệu quả, mang lại chất lượng tối ưu nhất thì không phải chị em nào cũng rõ. Dưới đây là thời điểm chuẩn chỉnh nhất khi sử dụng các món skincare tương ứng với các thành phần lão hóa đình đám mà bạn cần lưu ý.



1. Hyaluronic Acid – Từ tuổi 20 trở đi

Hyaluronic Acid là chất được tìm thấy dưới da và các mô liên kết của cơ thể. Khi được ứng dụng trong chế độ chăm sóc da, Hyaluronic Acid hoạt động như một chất kết dính độ ẩm, có nghĩa là nó sẽ tự gắn vào nước trong tế bào (đồng thời hút và giữ nước từ không khí) khiến da trở nên căng mọng, ngừa nếp nhăn. Hyaluronic Acid có khả năng giữ nước vượt trội, gấp 1000 lần trọng lượng của nó.

Do đó việc sử dụng Hyaluronic Acid trong quá trình chăm sóc da sẽ giúp da luôn căng mượt, giảm thiệu sự hình thành và xuất hiện của nếp nhăn. Ngay từ tuổi 20, bạn đã nên bổ sung các sản phẩm chứa Hyaluronic Acid trong chu trình skincare. Đặc biệt, nếu bạn thấy da có dấu hiệu thô ráp, bong tróc, nếp nhăn dưới mắt thì bạn càng nên chú trọng bổ sung thành phần này.

Sản phẩm gợi ý:

Custom No.333 by NY Hyaluronic acid Serum

Nơi mua: Soja; Giá: 320k

2. Retinol – Từ tuổi 25 trở đi



Retinol là hoạt chất bôi ngoài da đã được chứng minh có khả năng kích thích da sản sinh elastin và collagen, tái tạo tế bào, ngừa lão hóa hiệu quả.

Từ tuổi 25 trở đi cũng là lúc quá trình sản xuất elastin bắt đầu chậm lại, vì vậy đây chính là thời điểm vàng để bạn bổ sung các sản phẩm chứa Retinol vào chu trình skincare, giúp ngừa lão hóa về lâu về dài. Hiện tại có khá nhiều loại retinol khác nhau trên thị trường với nồng độ và các thành phần phụ trợ khác biệt, bạn có thể lựa chọn theo sở thích và kinh tế. Trong đó:

- Retinol 0,01% tỷ lệ thấp, ít gây kích ứng, có thể sử dụng hàng ngày.

- Retinol 0,04% –0,1% có độ mạnh vừa phải, có thể sử dụng 2 – 3 ngày/ tuần.

- Retinol 0,5% –1% có tỷ lệ cao, dễ gây kích ứng, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Khi sử dụng retinol, bạn đừng quên dưỡng ẩm và bôi kem chống nắng đều đều đặn để bảo vệ da tuyệt đối.

Sản phẩm gợi ý:

Kiehl's Retinol Micro-Dose

3. Vitamin C – Từ tuổi 18



Vitamin C là một chất chống oxy hóa, ngừa lão hóa nổi tiếng. Ngoài ra, hoạt chất này còn giúp làm sáng và đều màu da, giảm thiểu thâm nám, kích thích da tái tạo, hỗ trợ giúp kem chống nắng hoạt động hiệu quả hơn. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm chứa vitamin C ngay từ khi 18 tuổi, và nên duy trì thói quen này lâu dài. Khi chọn mua serum vitamin C, bạn nên chọn những sản phẩm có thiết kế dạng vòi nhỏ giọt, chai thủy tinh tối màu, và bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh để tránh oxy hóa làm ảnh hưởng đến chất lượng serum.

Sản phẩm gợi ý:

It's Skin Lemon' C Squeeze Ampoule Toner

Nơi mua: It's Skin; Giá: 280k

4. Coenzyme Q10 – Từ tuổi 25 trở đi



Coenzyme Q10 là một chất dinh dưỡng tương tự như vitamin được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể con người. Coenzyme Q10 tăng dần từ tuổi thiếu nhi đến khi trưởng thành và đạt tỷ lệ cao nhất ở tuổi 20 đến 30, sau đó giảm dần theo tuổi tác. Tử tuổi 25 trở đi, bạn nên bắt đầu bổ sung các sản phẩm có chứa Coenzyme Q10 vào quá trình chăm sóc da. Coenzyme Q10 sẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi việc bị tấn công bởi gốc tự do, giảm hiện tượng hư hỏng collagen, ngăn ngừa lão hóa.

Sản phẩm gợi ý:

It's Skin Power 10 Formula Q10 Effector

Nơi mua: It's Skin; Giá: 255k

5. AHA – Từ tuổi 25



AHA là hoạt chất giúp làm sáng, tăng tốc độ tái tạo tế bào da, loại bỏ tế bào chết, giữ da mịn mượt, làm đều màu. AHA được ứng dụng trong nhiều loại sữa rửa mặt, toner, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng; chất này giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn bằng cách loại bỏ lớp da chết trên cùng và hỗ trợ các thành phần có lợi khác thẩm thấu tốt hơn.

Sản phẩm gợi ý:

Nature Republic Good Skin AHA Ampoule Cleansing Water

