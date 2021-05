Bác sĩ chỉ ra sai lầm khi chăm sóc da nám, khiến da bị “cày xới, bào mòn” quá mức cần thiết

Chăm sóc da thế nào? Da nám nên dùng sản phẩm gì hay sản phẩm gì giúp chống lão hóa?... luôn là câu hỏi của nhiều chị em ở độ tuổi ngoài 30.

Tình trạng hay gặp nhất ở độ tuổi lão hóa đó là da bắt đầu bị sạm, xuất hiện những đốm đen hay nám da, thậm chí là những đường nhăn li ti ở đuôi mắt. Khi đối mặt với tình trạng này, nhiều chị em sẽ sốt sắng lựa chọn những sản phẩm giúp làm trắng hay làm mờ nám nhanh nhưng đây là một sai lầm cực lớn. Cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa da liễu để có thể tìm hiểu được cách chăm sóc da hiệu quả.

Bác sĩ Trương Hoàng Gia Lộc, Chuyên Khoa 1, Bệnh viện Da Liễu Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoài 30 tuổi là độ tuổi các chị em bước vào giai đoạn lão hóa, theo bác sĩ giai đoạn này nên đầu tư vào những sản phẩm chăm sóc da nào?

Theo thời gian và quy trình lão hóa nội sinh, cơ thể giảm sản xuất các thành phần có lợi cho da. Da cũng dần mất đi độ đàn hồi cũng như sức sống và độ căng bóng vốn có. Da lão hóa sẽ có màng da yếu, nhăn nheo và chảy xệ, thiếu độ đàn hồi và thô ráp. Bên cạnh đó 80% các nếp nhăn trên da được cho là do tác động của tia UV. Tia UV khiến da bị oxy hóa, từ đó tạo ra các cơ chế dẫn đến thiếu hụt collagen và làm da nhăn nheo.

Để có được độ đàn hồi đó, chúng ta phải củng cố được cấu trúc nền của làn da. Cấu trúc nền khỏe mạnh chứa elastin và collagen dồi dào sẽ cho làn da tươi tắn, mịn, căng tràn đầy sức sống. Cấu trúc nền bị hư tổn, thiếu hụt các protein dạng sợi và proteoglycans sẽ khiến da nhăn nheo, sạm nám, nhợt nhạt thiếu sức sống. Chính vì vậy, việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc đường thoa có khả năng bổ sung hoặc kích thích sản sinh các yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên, các thành phần tương tự với thành phần tự nhiên trong da và nhất là có khả năng chống oxy hóa là một cách chăm sóc da tiên tiến, đem lại lợi ích chống lão hóa cho da mà vẫn đảm bảo da không bị “cày xới, bào mòn” quá mức cần thiết.

Một số sai lầm khi chăm sóc da của các chị em hiện nay như: Không tẩy trang kĩ, bôi quá nhiều lớp dưỡng hay lựa chọn sản phẩm không rõ nguồn gốc (kem trộn). Theo bác sĩ đâu là sai lầm khiến da nhanh lão hóa nhất và những sai lầm này có thể khiến da rơi vào tình trạng tồi tệ như thế nào?

Ngoài những ý nêu trên, một trong những sai lầm phổ biến nhất hiện nay là hầu hết mọi người đều ít khi chú trọng đến việc cải thiện làn da, cũng như việc sử dụng các yếu tố tự nhiên tương tự cấu trúc da, nhất là các chất chống oxy hóa thoa ngoài. Bên cạnh đó là việc sử dụng các hoạt chất tẩy nám, trị mụn quá mạnh mà không có sự tư vấn cũng như sự theo dõi của các bác sĩ, chuyên gia da liễu.

Có một quan niệm với những làn da dầu mụn rằng chúng ta phải loại bỏ triệt để tất cả dầu và bã nhờn dưới da, nhưng lớp màng hydrolipid có cấu tạo gồm mồ hôi, bã nhờn và dầu nhờn tiết ra từ trong tuyến bã nhờn của chúng ta. Làn da còn có một hệ sinh thái cần môi trường sống cân bằng để bảo vệ ta khỏi các yếu tố gây hại cũng như các gốc oxy hóa tự do khiến da lão hóa. Với các vấn đề sắc tố, mọi người khi điều trị nám thường sử dụng các hoạt chất tẩy nám thời gian dài và đi laser liên tục vô tội vạ. Trong khi, bảo vệ da, chống nắng và giúp da khỏe lên mới là con đường lâu dài.

Nếu không được bảo vệ, dần dà, làn da đang khỏe mạnh và chỉ có ít vấn đề sẽ ngày càng yếu đi do bị bào mòn mỗi ngày. Làn da suy yếu sẽ không thể chống chọi với các yếu tố ô nhiễm, các yếu tố gây lão hóa như tia UV, và càng dễ bị vi khuẩn tấn công.

Với những làn da đã bắt đầu có nám/đốm nâu, theo bác sĩ các chị em cần làm gì để ngăn ngừa những vết nám/đốm nâu thêm sậm màu và hình thành nhiều hơn?

Như đã nói ở trên, bệnh nhân khi điều trị nám có xu hướng sử dụng các hoạt chất tẩy nám thời gian dài và đi laser liên tục vô tội vạ, chưa có sự tư vấn xuyên suốt, trong khi bảo vệ da là chìa khóa của vấn đề. Hãy bắt đầu bằng một quy trình chăm sóc da có đầy đủ các bước làm sạch da, cung cấp chất chống oxy hóa cho da và bảo vệ da thông qua kem chống nắng và các biện pháp chống nắng. Kem chống nắng có bảo vệ quang phổ rộng, chống được UVB, UVA1, UV2 cũng như có thể đem lại cảm giác thoải mái khi sử dụng trên da sẽ giúp bạn dễ dàng thoa được lượng cần thiết tối thiểu cũng như đảm bảo có thể thoa lại trong ngày.

Bên cạnh đó, với những tình trạng nám/đốm nâu vừa hình thành, hãy tìm kiếm những hoạt chất, công nghệ an toàn, nổi trội hơn để sử dụng như hexylresorcinol hay tranexamic acid. Ngay cả những thị trường khó tính như Châu Âu, hexylresorcinol đã được ứng dụng trong những sản phẩm điều trị tăng sắc tố, được chứng minh hiệu quả và an toàn.

Ngoài bôi bên ngoài, theo bác sĩ chị em có cần bổ sung thêm các thực phẩm chức năng như viên uống cấp nước, viên uống collagen hay placenta không?

Ngay cả kem chống nắng tốt nhất cũng không thể bảo vệ toàn diện làn da và cơ thể bạn, các phương pháp chống lão hóa bôi ngoài cũng vậy. Dĩ nhiên phần ánh nắng “lọt qua” là không quá cao nếu như bạn đã chăm sóc da đầy đủ, nhưng vẫn có thể tác động vào da. Nhất là với những ai đang trong quá trình điều trị các vấn đề về sắc tố, về mụn, thì việc sử dụng các sản phẩm đường uống sẽ tác động lên da từ trong ra ngoài, từ đó giúp da được hỗ trợ toàn diện.

Nói cách khác, sản phẩm đường thoa và đường uống sẽ bổ trợ cho nhau, giúp da được chăm sóc tối ưu nhất. Nếu không có vấn đề về gan/máu và thông qua tư vấn hoặc bác sĩ, bạn hoàn toàn có thể sử dụng kèm các loại viên uống bổ sung như viên uống chống nắng, viên uống hỗ trợ trị mụn, chống oxy hóa cho da.

Có rất nhiều viên uống hỗ trợ ngoài thị trường, cho nên mọi người hãy tìm hiểu và sử dụng những nhãn hàng có nghiên cứu, thành phần rõ ràng và được cấp phép để bảo vệ sức khỏe của mình toàn diện.

Bác sĩ có thể gợi ý một số sản phẩm serum/ampoule tốt cho da lão hóa được không?

Nếu nói về các sản phẩm chống lão hóa, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm tốt, phải kể đến một số thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín và hiệu quả như Vichy, Estee lauder, Kiehl's hay Martiderm - đây là một thương hiệu mà tôi có cơ hội được trải nghiệm gần đây.

Tại Martiderm có 3 dòng Ampoule tốt cho những làn da lão hóa, gồm MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus (2.250.000 VNĐ), MartiDerm Platinum Photo Age HA+ (2.950.000 VNĐ) và Martiderm Pigment Pigment Zero DSP Bright (3.200.000 VNĐ). Các dòng Ampoule này thường có chứa Proteoglycans hoặc cao cấp hơn là Proteum89+ (Proteoglycans thế hệ thứ ba - hoạt chất độc quyền của Martiderm). Đây đều là những thành phần mang lại nhiều công dụng hữu ích cho da, chẳng hạn như dưỡng ẩm sâu, thúc đẩy tăng sinh collagen và hyaluronic acid và giảm tổn thương tế bào của các gốc oxy hóa và từ tia UVs, mang lại làn da săn chắc và tươi trẻ cho người sử dụng. Riêng DSP Bright có chứa phức hợp độc quyền của Martiderm: DSP-TX (1% Hexylresorcinol, 3% TXA, 4% Bellis Perennis L., 2% Phytic Acid Complex). Những thành phần hoạt tính điều trị sắc tố này đều được chọn lọc kĩ càng, tác động đến các con đường hình thành melanin khác nhau, giúp ngăn ngừa đốm sắc tố hiệu quả nhưng vẫn an toàn khi sử dụng.

Nơi mua: Martiderm

Vichy Liftactiv Specialist Peptide-C Anti Aging Ampoule - 900.000 VNĐ.

Nơi mua: Lazada, Shopee, Watsons

Estee Lauder Perfectionist Pro Rapid Brightening Treatment with Ferment3 + Vitamin C - 3.600.000 VNĐ.