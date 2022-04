Bác sĩ chỉ ra cách giúp tăng sinh collagen, gợi ý 4 sản phẩm kem dưỡng phù hợp từng loại da

Chuyên gia da liễu Michele Farber, MD, FAAD

Để bảo vệ collagen quý giá của làn da hãy bắt đầu với kem chống nắng phổ rộng ngăn chặn sự suy thoái collagen do tiếp xúc với tia UV. Vitamin A có thể tổng hợp collagen, vì vậy hãy kết hợp retinol vào bước skin care ban đêm của bạn. Đối với ban ngày, hãy thoa một lớp huyết thanh vitamin C trước SPF để tăng cường sản xuất collagen và bảo vệ chống lại các gốc tự do.