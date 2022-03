Bác sĩ chỉ ra 2 món skincare tăng collagen hiệu quả, dùng hàng ngày để da trẻ mãi không già

Càng lớn tuổi, tỷ lệ sản sinh collagen trong cơ thể lại càng giảm dẫn tới việc làn da bắt đầu có các dấu hiệu lão hóa rõ rệt, hình thành nếp nhăn chảy xệ. Chính vì thế, nhiều chị em bắt đầu tìm đến những món skincare bổ sung collagen cho làn da. Và theo các bác sĩ da liễu, bạn nên tập trung vào những món skincare có chứa 2 thành phần dưới đây vì chúng sẽ giúp tăng khả năng sản sinh collagen, giúp làn da mãi trẻ đẹp.



1. Retinoid

Theo bác sĩ da liễu Anjali Mahto chia sẻ với trang Elle thì retinoid chính là thành phần đầu tiên mà những cô nàng có làn da lão hóa nên lưu ý.

"Retinoid bao gồm các dẫn xuất có nguồn gốc từ vitamin A. Đây là thành phần bôi ngoài da duy nhất đã được chứng minh có khả năng ngừa lão hóa. Retinoid sẽ làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, làm chậm quá trình phân hủy collagen, kích thích da tái tạo và sản sinh collagen". Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm có chứa retinoid đều đặn sẽ giúp làm đều màu da, mờ thâm nám hiệu quả.

Sản phẩm gợi ý:

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum thành phần có chứa Retinol thế hệ mới, giúp tái tạo và trẻ hóa làn da mà vẫn đảm bảo độ dịu nhẹ, không gây kích ứng

Nơi mua: Clinique; Giá: 2.130k

Retinol innisfree Retinol Cica Repair Ampoule với công thức độc đáo chứa Retinol và Cica, giúp cấp ẩm và làm dịu da tức thì, kiểm soát và khắc phục các vấn đề về da như mụn, tế bào chết, lỗ chân lông, thâm mụn

Nơi mua: innisfree; Giá: 1.100k

2. Vitamin C



Bác sĩ Mahto nói: "Vitamin C cũng là hoạt chất cần thiết cho quá trình sản sinh collagen. Nó là chất chống oxy hóa giúp làm sáng da, kháng viêm, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, tái cấu trúc làn da". Tuy nhiên, bác sĩ Mahto lưu ý vì vitamin C rất dễ bị oxy hóa nên bạn cần chọn những sản phẩm có thành phần ổn định, tỷ lệ vitamin C thấp hơn 20% để tránh gây kích ứng da.

Ngoài ra, khi sử dụng retinoid và vitamin C trong chu trình skincare, bạn cũng cần lưu ý bôi kem chống nắng và kem dưỡng ẩm đầy đủ để bảo vệ da, tránh kích ứng, khô tróc.

Sản phẩm gợi ý:

Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum dưỡng sáng, cải thiện làn da xỉn màu và thâm sạm

Nơi mua: Nature Republic; Giá: 555k

Laneige Clear C Advanced Effector Ex ngăn ngừa oxy hóa, dưỡng trắng da

Nơi mua: Laneige; Giá: 900k

