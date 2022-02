Bác sĩ Chae Song Hwa đổi style khi đóng phim mới cùng Son Ye Jin, nhưng liệu có trẻ xinh như trong "Hospital Playlist"?

Dù chưa tham gia nhiều bộ phim truyền hình nhưng sau vai diễn bác sĩ Chae Song Hwa trong bộ phim "Hospital Playlist", tên tuổi của Jeon Mi Do đã vụt sáng, trở thành gương mặt đắt giá của làng phim Hàn. Gần đây, cô đảm nhận một trong 3 vai nữ chính trong bộ phim "Tuổi 39", đóng cùng với chị đẹp Son Ye Jin.

Diễn xuất của Jeon Mi Do tiếp tục chinh phục khán giả. Sự trẻ trung ở tuổi 40 của nữ diễn viên cũng gây bất ngờ đối với nhiều người. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là những điều ấn tượng nhất. Jeon Mi Do trong phim mới vẫn giữ vững phong độ mặc đồ đơn giản vẫn đẹp. Và so kè với style hồi đóng "Hospital Playlist", ta sẽ thấy sự đổi mới đầy thú vị của Jeon Mi Do.

Hospital Playlist

Jeon Mi Do trong "Hospital Playlist" là một bác sĩ tài giỏi, tính cách tốt bụng và tươi sáng. Style của cô cũng phần nào phản ánh được hình tượng nhân vật. Cô vẫn diện những món đồ đậm chất công sở, như là: áo sơ mi, blazer, quần âu… Thế nhưng, thay vì chỉ giới hạn phong cách với các thiết kế màu trung tính, Jeon Mi Do ưu tiên hơn những items mang tông màu sáng như xanh pastel, hồng nhạt, vàng tươi tắn…

Nhờ cách lựa chọn đồ thông minh này, phong cách của bác sĩ Chae Song Hwa không bao giờ đem đến cảm giác nhàm chán, luôn toát lên sự trẻ trung, mà không kém phần thanh lịch, trang nhã. Ngắm nghía style của Jeon Mi Do trong Hospital Playlist, nàng công sở nhất định sẽ tìm thấy cảm hứng để mặc đẹp từ xuân sang hè.

Tuổi 39

Hình tượng nhân vật của Jeon Mi Do trong phim "Tuổi 39" có sự khác biệt đáng kể so với "Hospital Playlist".

Vai diễn này có phần gai góc, nổi loạn hơn một chút. Vậy nên, dù tiếp tục trung thành với lối lên đồ đơn giản, phong cách của Jeon Mi Do trong "Tuổi 39" vẫn có gì đó cá tính, mạnh mẽ. Các món đồ cô thường diện bao gồm: áo kẻ ngang, sơ mi kẻ sọc hay áo gilet màu trung tính...

Tất nhiên, Jeon Mi Do cũng không hoàn toàn giới hạn style của mình trong những gam màu đen, trắng, be. Thi thoảng, nữ diễn viên cũng sẽ lên đồ với các món thời trang mang tông màu pastel ngọt ngào, nữ tính, chẳng hạn như áo len tăm hay áo blouse tay bồng. Nhờ vậy, phong cách của Jeon Mi Do có được sự đa dạng, linh hoạt.

Cũng không thể quên đề cập tới kiểu tóc cá tính của Jeon Mi Do trong "Tuổi 39". Nếu như khi vào vai bác sĩ Chae Song Hwa, nữ diễn viên để tóc bob đuôi bằng khá hiền hòa, trang nhã thì sang đến phim mới, Jeon Mi Do để tóc pixie nhuộm nâu. Kiểu tóc này mang đến cho Jeon Mi Do sự cá tính, và giúp mọi set trang phục của cô thêm phần ấn tượng.

Ảnh: Sưu tầm

https://afamily.vn/bac-si-chae-song-hwa-doi-style-khi-dong-phim-moi-cung-son-ye-jin-nhung-lieu-co-tre-xinh-nhu-trong-hospital-playlist-20220224112922649.chn