Bác sĩ bật mí đích danh 5 siêu phẩm skincare xóa sạch mọi khuyết điểm, làn da đẹp từng milimet đang tới rất gần chị em

Những tỳ vết như sẹo mụn, da không đều màu… là những yếu tố khiến tổng thể làn da của chị em kém mịn đẹp. Rất may là, có không ít những sản phẩm skincare đủ sức mạnh để xóa mờ nốt thâm do mụn cho đến những đốm nâu do tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài gây ra. Một vài trong số đó còn là những sản phẩm các bác sĩ da liễu gợi ý đến chị em thông qua tạp chí Allure. Và tham khảo 5 món skincare dưới đây, chắc chắn sẽ chị em sẽ tìm thấy chìa khóa để cải tổ làn da sâu sắc, ước mơ về một làn da không tỳ vết đang đến rất gần.

1. Murad Invisiscar Resurfacing Treatment (Khoảng 1.268.000 VNĐ)

Vì Salicylic Acid rất hữu ích trong việc tẩy da chết, loại bỏ sẹo thâm do mụn nên Murad đã bổ sung thành phần này cho lọ tinh chất Invisiscar Resurfacing Treatment, bên cạnh vitamin C và cica. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ giảm thiểu tối đa sự hiện diện của sẹo mụn và tình trạng da không đều màu trong khoảng 8 tuần. Cũng trong thời gian đó, lọ tinh chất sẽ giúp làn da của bạn trở nên mịn màng và tươi sáng hẳn lên.

Nơi mua: Murad Vietnam

2. Dr. Dennis Gross Alpha Beta Peel Extra Strength Daily Peel (Khoảng 2.000.000 VNĐ/hộp 30 cặp)

Sản phẩm peel da dịu nhẹ của Dr. Dennis Gross rất nổi tiếng trong giới sành làm đẹp. Miếng tẩy da chết này chứa glycolic acid giúp thúc đẩy làn da tái tạo, loại bỏ lớp tế bào chết ngoài cùng và hé lộ làn da tươi mới, sáng hồng rạng rỡ. "Sản phẩm còn kích thích sản sinh collagen và elastin trong khi loại bỏ những tế bào già nua", bác sĩ Dendy Engelman tại New York cho hay. Và như thế, sản phẩm tẩy da chết này không chỉ giúp làn da của bạn trở nên tươi sáng, mịn màng, sạch tỳ vết mà còn giúp chống lão hóa, ngăn nếp nhăn hiệu quả.

Nơi mua: Sephora

3. Drunk Elephant A-Passioni Retinol Cream (Khoảng 1.950.000 VNĐ)

Lợi ích mà retinol mang đến cho làn da dường như là vô tận, kể sương sương thì có là phẳng nếp nhăn, xóa sạch đốm nâu gây ra bởi ánh nắng, làm sáng làn da và trị mụn… Lọ kem dưỡng chứa retinol của Drunk Elephant không chỉ phát huy những tác dụng vốn có của retinol mà còn dưỡng ẩm cho da, lại dịu nhẹ nhờ những thành phần như peptide, vitamin F (axit béo) và chiết xuất từ những loại thực vật giàu chất chống oxy hóa như bông cải xanh, quả bơ.

Nơi mua: H2 Cosmetics

4. IS Clinical Pro-Heal Serum Advance (Khoảng 5.589.000 VNĐ)

Lọ serum của nhà IS Clinical chứa nhiều thành phần hồi phục, chống oxy hóa để giúp chữa lành làn da – điều này rất cần cho những làn da xuất hiện sẹo mụn. Ascorbic acid (vitamin C) có trong lọ serum được biết đến là thành phần giúp tăng sinh collagen và hỗ trợ làm lành những tổn thương. Trong khi đó, retinol và arbutin sẽ lo liệu tình trạng tăng sắc tố da, còn kẽm sulfate thì chống kích ứng. Tóm lại, có quá nhiều điều kỳ diệu trong lọ serum xịn sò này, chị em không thử hơi phí.

Nơi mua: Mỹ phẩm Hana

5. SkinCeuticals C E Ferulic (Khoảng 3.990.000 VNĐ)

Nhắc đến những sản phẩm có siêu năng lực xóa sạch tỳ vết, chị em không thể bỏ qua lọ serum nổi danh SkinCeuticals C E Ferulic. Với sự kết hợp của các chất chống oxy hóa, lọ serum được tin dùng bởi các biên tập viên làm đẹp và cả bác sĩ da liễu. "Những thành phần quyền năng của lọ serum sẽ giúp thắp sáng làn da xỉn màu, loại bỏ đốm nâu và còn có thể làm mờ sẹo mụn", bác sĩ Joshua Zeichner cho hay. Bên cạnh đó, "lọ serum còn giúp chữa lành những vết xước tại lớp biểu bì, giúp hồi phục lớp màng bảo vệ da, có thể làm mờ sẹo mụn sau khi những tổn thương trên da được chữa lành".

Nơi mua: Her Skincare

Nguồn: Allure

Ảnh: Internet